Беркут атаковал солдата и сорвал с него жилет на Всемирных играх кочевников

На Всемирных играх кочевников произошел необычный инцидент. Во время соревнований на солдата из Кыргызстана напала хищная птица. Но реакция мужчины покорила социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Видео с эпичным нападением беркута быстро разлетелось в социальных сетях. На кадрах птица когтями вцепилась в молодого солдата, обеспечивающего порядок на месте. Хищник не отпускал его, а после и вовсе сорвал светоотражающий жилет.

Мужчина пытался отбиться самостоятельно и внимание привлек именно тем, что делал это аккуратно, стараясь не причинить вред птице. В комментариях пользователи восхитились поступком мужчины:

Парень молодец! Не растерялся, без паники. Птицу не обидел, поступал в соответствии с ситуацией.

Молодец, быстро среагировал.

Какая правильная реакция, без агрессии и паники.

А уже 5 сентября 2026 года стало известно, что солдата наградили.

"Командующий Внутренними войсками Министерства внутренних дел Кыргызстана, полковник Дамир Алыбаев наградил рядового солдата Эрсултана Ибраимова нагрудным знаком "Мыкты Жоокер". Поступок солдата еще раз продемонстрировал его ответственное отношение к служебным обязанностям, силу воли и способность решительно действовать в различных ситуациях", – сообщили в пресс-службе ВВ МВД Кыргызстана.

Командующий Внутренними войсками отметил мужество и ловкость, проявленные военнослужащим во время службы.

Награждение Эрсултана Ибраимова, фото: instagram/vv_mvd_kr

Сборная Казахстана завоевала первое место в соревнованиях по конным скачкам на дальние дистанции – жорық, которые прошли в рамках VI Всемирных игр кочевников.

5 сентября 2026 года глава государства поблагодарил тренеров и чемпионов, а также пообещал поощрить всех, кто своим упорным трудом внес вклад в общий успех нашей национальной сборной.