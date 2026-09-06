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Мир

Женщина 10 дней выживала под завалами дома, пока ее не спасли

Здание, разрушенный дом, обломки, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 05:41 Фото: pexels
В Непале удалось спасти 64-летнеюю женщину, которая провела под завалами 10 дней. Это произошло после разрушительного наводнения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Kathmandu Post, женщина была найдена живой, но без сознания. Она находилась на верхнем этаже некогда четырехэтажного дома. По данным полиции, 64-летняя женщина оказалась под глубоким завалом, фактически в ловушке.

Спасательную операцию провела группа вооруженных сил полиции из девяти человек.

После спасения женщина была вертолетом доставлена на военную базу Непала для оказания медицинской помощи. В канцелярии премьер-министра страны заявили, что при необходимости ее доставят в Катманду для дальнейшего лечения.

Разрушительное наводнение произошло 26 августа 2026 года. Причиной катастрофы стал масштабный обвал ледника в Гималаях. Тысячи человек до сих пор числятся пропавшими без вести, сотни – погибшими. Среди пропавших в Непале также три казахстанки.

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Камила Салкымбаева
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