Извержение вулкана парализовало авиасообщение в Индонезии

Извержение вулкана Анак-Кракатау привело к масштабным сбоям в авиасообщении Индонезии. Из-за облака вулканического пепла власти приостановили работу пяти аэропортов, сотни рейсов оказались отменены или задержаны, сообщает Zakon.kz.

Вулкан начал извергаться в субботу, 5 сентября 2026 года. Выбросы сопровождались лавой и мощным грохотом, который, по данным геологического агентства Индонезии, был слышен на расстоянии до 700 километров. В воскресенье специалисты зафиксировали еще два извержения.

Вулканический пепел обнаружили в воздушном пространстве международного аэропорта Сукарно-Хатта под Джакартой, после чего его работу приостановили. Ограничения несколько раз продлевали, пишет The Guardian.

По данным оператора аэропорта Angkasa Pura, сбои затронули 301 рейс, включая 58 международных. Singapore Airlines отменила рейсы в Джакарту и обратно до конца воскресенья. О проблемах с полетами, в том числе об отменах, также сообщила Qantas.

Среди затронутых международных направлений – Сингапур, Доха, Сидней и Куала-Лумпур. Кроме того, были отменены как минимум 16 внутренних рейсов на Бали. Власти сообщали о более чем 22 тысячах пассажиров, которых затронули ограничения.

По данным метеорологического агентства BMKG, с одной стороны вулкана пепел поднялся на высоту около шести километров, а в отдельных районах – до 15 километров.

Последствия извержения затронули не только авиацию. В некоторых школах отменили занятия после жалоб учеников и местных жителей на раздражение глаз из-за пепла. Рыбаки также отказались от выхода в море.

Индонезийское агентство по смягчению последствий стихийных бедствий BNPB намерено провести операцию по воздействию на погоду, чтобы стимулировать выпадение осадков. Власти рассчитывают, что сильный дождь поможет очистить территорию от вулканического пепла.

Ограничения действуют и для судоходства. Судам, проходящим через пролив между Явой и Суматрой, запрещено приближаться к Анак-Кракатау ближе чем на три километра.

Анак-Кракатау, название которого переводится как "дитя Кракатау", возник в кальдере после катастрофического извержения Кракатау 1883 года и с тех пор периодически проявляет активность.

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