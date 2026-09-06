Огонь вырывался из двигателя Boeing 737 во время полета в Сидней

Рейс Qantas из новозеландского Куинстауна в Сидней пришлось перенаправить после предполагаемой неисправности двигателя. Пассажиры заметили вспышки пламени, а самолет совершил приоритетную посадку в Крайстчерче, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в субботу, 5 сентября, вскоре после вылета рейса QF122. По словам пассажирки Лизы-Джейн Лох, во время набора высоты в салоне раздался громкий хлопок, после чего один из пассажиров возле левого крыла закричал, что двигатель горит, пишет The Guardian.

На снятом видео видно, как из левого двигателя Boeing 737 несколько раз вырывается пламя. По словам Лох, вспышки сопровождались сильным шумом, а в салоне начали мигать лампы.

New video shows bursts of flames coming from the engine of Qantas flight QF122 shortly after takeoff from Queenstown. The aircraft was diverted to Christchurch, where it landed safely.

Video: Jamie Holyoak pic.twitter.com/U2dqPcuDkB – Chris Lynch (@chrislynchmedia) September 5, 2026

"Пламя было очень хорошо видно. В тот момент раздалось много криков", – рассказала пассажирка.

Несмотря на произошедшее, экипаж сохранял спокойствие и успокаивал людей. Самолет продолжил полет и примерно через 52 минуты после вылета благополучно приземлился в Крайстчерче. На взлетно-посадочной полосе его встречали экстренные службы. Пострадавших нет, пассажиры покинули борт в обычном порядке.

В Qantas сообщили, что причиной изменения маршрута стала предполагаемая проблема с двигателем. При этом, по предварительным данным, оба двигателя оставались работоспособными на протяжении всего полета. Точную причину произошедшего устанавливают специалисты – авиакомпания направила в Крайстчерч двух инженеров.

Пассажиров разместили в гостинице возле аэропорта, а на следующий день отправили в Сидней другим рейсом.

Тем временем извержение вулкана парализовало авиасообщение в Индонезии.