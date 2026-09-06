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Мир

Огонь вырывался из двигателя Boeing 737 во время полета в Сидней

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 17:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Рейс Qantas из новозеландского Куинстауна в Сидней пришлось перенаправить после предполагаемой неисправности двигателя. Пассажиры заметили вспышки пламени, а самолет совершил приоритетную посадку в Крайстчерче, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в субботу, 5 сентября, вскоре после вылета рейса QF122. По словам пассажирки Лизы-Джейн Лох, во время набора высоты в салоне раздался громкий хлопок, после чего один из пассажиров возле левого крыла закричал, что двигатель горит, пишет The Guardian.

На снятом видео видно, как из левого двигателя Boeing 737 несколько раз вырывается пламя. По словам Лох, вспышки сопровождались сильным шумом, а в салоне начали мигать лампы.

"Пламя было очень хорошо видно. В тот момент раздалось много криков", – рассказала пассажирка.

Несмотря на произошедшее, экипаж сохранял спокойствие и успокаивал людей. Самолет продолжил полет и примерно через 52 минуты после вылета благополучно приземлился в Крайстчерче. На взлетно-посадочной полосе его встречали экстренные службы. Пострадавших нет, пассажиры покинули борт в обычном порядке.

В Qantas сообщили, что причиной изменения маршрута стала предполагаемая проблема с двигателем. При этом, по предварительным данным, оба двигателя оставались работоспособными на протяжении всего полета. Точную причину произошедшего устанавливают специалисты – авиакомпания направила в Крайстчерч двух инженеров.

Пассажиров разместили в гостинице возле аэропорта, а на следующий день отправили в Сидней другим рейсом.

Тем временем извержение вулкана парализовало авиасообщение в Индонезии.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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