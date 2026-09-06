Поездка обернулась трагедией: автобус с детьми сорвался с дороги в Африке

На острове Фогу в Кабо-Верде число погибших в результате падения автобуса с детьми и подростками выросло до 25. Об этом сообщил мэр Сан-Филипе Нуиас Силва, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Jornal de Notícias, автобус, перевозивший школьников во время поездки, сорвался с дороги в районе Кампанас-де-Сима и упал с высоты около 30 м. Ранее власти сообщали о 22 погибших и 18 пострадавших, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Возраст госпитализированных – от 6 до 11 лет.

На месте работают спасатели, полиция, пожарные и медики. На остров также направляют дополнительную медицинскую бригаду из столицы страны Праи.

В Сан-Филипе объявлены два дня траура. Семь погибших уже похоронили, новые похороны проходят в воскресенье.

Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш посетит Фогу, чтобы встретиться с семьями погибших и пострадавших и ознакомиться с мерами помощи. Соболезнования также выразили власти Португалии.

Ранее сообщалось, что поезд внезапно сошел с рельсов в Индии.