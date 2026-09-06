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Мир

Взрыв пиротехники привел к обрушению церкви в Мексике

Обрушение церкви и десятки пострадавших: подробности трагедии в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 20:43 Фото: magnific.com
Вечером 5 сентября 2026 года в общине Санта-Мария-Канчешда муниципалитета Темаскальсинго произошел взрыв, связанный с хранением и использованием пиротехники. Инцидент произошел накануне праздника в честь святой покровительницы, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, пишет портал Milenio, погибли девять человек, еще 14 получили травмы.

В результате взрыва частично обрушилась местная церковь, под завалами могли оказаться люди. На месте работают спасатели и сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов.

Пострадавших доставили в больницу общего профиля Атлакомулько. По данным властей штата Мехико, причиной взрыва стало обращение с пиротехническими изделиями.

Спасатели продолжают разбирать завалы и проверять расположенные поблизости здания на наличие дополнительных рисков. Окончательное число погибших и пострадавших власти планируют уточнить после завершения спасательной операции.

Ранее сообщалось, что крупную партию наркотиков изъяли у подозреваемого в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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