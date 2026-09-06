Взрыв пиротехники привел к обрушению церкви в Мексике

Вечером 5 сентября 2026 года в общине Санта-Мария-Канчешда муниципалитета Темаскальсинго произошел взрыв, связанный с хранением и использованием пиротехники. Инцидент произошел накануне праздника в честь святой покровительницы, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, пишет портал Milenio, погибли девять человек, еще 14 получили травмы.

В результате взрыва частично обрушилась местная церковь, под завалами могли оказаться люди. На месте работают спасатели и сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов.

Пострадавших доставили в больницу общего профиля Атлакомулько. По данным властей штата Мехико, причиной взрыва стало обращение с пиротехническими изделиями.

Спасатели продолжают разбирать завалы и проверять расположенные поблизости здания на наличие дополнительных рисков. Окончательное число погибших и пострадавших власти планируют уточнить после завершения спасательной операции.

🚨🕊️ TERRIBLE TRAGEDIA EN EL ESTADO DE MÉXICO



Una fuerte explosión registrada la noche de este sábado en la comunidad de Santa María Cachesdá, municipio de Temascalcingo, dejó un saldo preliminar de nueve personas sin vi**da y más de 20 lesionadas, entre ellas varios niños.



De… pic.twitter.com/LCicQEv2rg — Reporte M (@_ReporteMorelos) September 6, 2026

Ранее сообщалось, что крупную партию наркотиков изъяли у подозреваемого в Алматы.