Крупную партию наркотиков изъяли у подозреваемого в Алматы

В Жетысуском районе Алматы полицейские пресекли предполагаемый сбыт наркотиков. В частном секторе сначала задержали мужчину, который, по предварительным данным, приобрел несколько доз марихуаны, сообщает Zakon.kz.

Вскоре оперативники задержали предполагаемого сбытчика. Во время обыска в его доме обнаружили более 1,5 кг вещества, которое, согласно предварительной информации, является наркотическим средством.

Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. По факту возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает источник поставки наркотиков и возможных сообщников.

Ранее сообщалось, что КНБ раскрыл детали трех попыток ввоза более 32 кг наркотиков в Алматы.