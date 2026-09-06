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Происшествия

Крупную партию наркотиков изъяли у подозреваемого в Алматы

Крупную партию наркотиков изъяли у подозреваемого в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 20:05 Фото: Zakon.kz
В Жетысуском районе Алматы полицейские пресекли предполагаемый сбыт наркотиков. В частном секторе сначала задержали мужчину, который, по предварительным данным, приобрел несколько доз марихуаны, сообщает Zakon.kz.

Вскоре оперативники задержали предполагаемого сбытчика. Во время обыска в его доме обнаружили более 1,5 кг вещества, которое, согласно предварительной информации, является наркотическим средством.

Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. По факту возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает источник поставки наркотиков и возможных сообщников.

Ранее сообщалось, что КНБ раскрыл детали трех попыток ввоза более 32 кг наркотиков в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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