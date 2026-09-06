Трамп впервые за карьеру изменил свою прическу

4 сентября после приземления американского президентского самолета Air Force One у гольф-клуба Trump National Golf Club Bedminster, Дональда Трампа, известного фирменными золотисто-светлыми локонами заметили с почти темными волосами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Post, это был один из немногих случаев, когда американский президент изменил свою фирменную прическу.

Сама форма прически осталась неизменной. Однако новый образ исчез крайне быстро. Позже в тот же день Трампа снова заметили в привычном для него амплуа.

Еще до своего стремительного взлета на пост президента прическа Трампа была предметом многочисленных публичных спекуляций. Многие подозревали, что он носит парик.

Ранее стало известно, о чем Москва говорила с посланниками Трампа.