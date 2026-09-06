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Мир

Трамп впервые за карьеру изменил свою прическу

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 02:59 Фото: flickr/White House
4 сентября после приземления американского президентского самолета Air Force One у гольф-клуба Trump National Golf Club Bedminster, Дональда Трампа, известного фирменными золотисто-светлыми локонами заметили с почти темными волосами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Post, это был один из немногих случаев, когда американский президент изменил свою фирменную прическу.

Сама форма прически осталась неизменной. Однако новый образ исчез крайне быстро. Позже в тот же день Трампа снова заметили в привычном для него амплуа.

Еще до своего стремительного взлета на пост президента прическа Трампа была предметом многочисленных публичных спекуляций. Многие подозревали, что он носит парик.

Ранее стало известно, о чем Москва говорила с посланниками Трампа.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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