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Мир

Снежная лавина похоронила под собой десять альпинистов на популярном маршруте

Горы, снег, снаряжение, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 06:59 Фото: magnific
6 сентября с горы Мижирги в Безенгийском в ущелье в горах Кабардино-Балкарии сошла лавина. К месту происшествия направили спасателей Эльбрусского высокогорного отряда, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, лавина, накрывшая группу альпинистов из 15 человек, сошла из-за камнепада. Это стало известно из информации Telegram-канала Baza.

"По нашей информации, во время прохождения маршрута был сильный ураганный ветер. Вследствие этого начался сильный камнепад: большая часть туристов пострадала от камней... Одновременно с этим с горы Мижирги сошла лавина и накрыла группу", – пишет канал.

Троим альпинистам удалось самостоятельно выбраться из-под снега, сообщить о ЧП в МЧС и найти еще двух человек из группы без признаков жизни.

Выжившие получили тяжелые травмы: у одного из них возможна травма позвоночника и шейного отдела, у двоих – черепно-мозговая травма и травма грудной клетки.

В данный момент они ожидают спасателей Эльбрусского высокогорного отряда. На место также вызвали вертолет Ми-8.

Ранее мы писали о том, как альпинисты-близнецы доверили свою жизнь на семитысячнике ИИ.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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