Женщина внезапно разбогатела на миллиард долларов

Жительница американского штата Иллинойс выиграла в лотерею Powerball джекпот в размере 1,04 млрд долларов (около 482,36 млрд тенге). Выигрыш стал крупнейшим в 2026 году и восьмым по величине за всю историю игры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание New York Post, билет, принесший победу, был продан 12 августа 2026 года на заправке в городе Квинси на западе штата. В нем угадали все шесть выпавших чисел: 4, 26, 66, 67, 69 и Powerball 9.

Обладательница счастливого билета, пожелавшая остаться неизвестной, теперь может выбрать между ежегодными выплатами в течение 29 лет на общую сумму 1,04 млрд долларов (около 482,36 млрд тенге) и единовременной выплатой в размере 450,5 млн долларов (около 208,94 млрд тенге) до вычета налогов.

"Джекпот разыгрывался 44 тиража подряд. За это время жители штата потратили на билеты свыше 53,8 млн долларов (около 24,95 млрд тенге), из которых 21,5 млн (почти 9,97 млрд тенге) направили в фонд поддержки государственных школ Иллинойса", – отмечается в публикации.

Магазин, где был продан счастливый билет, получит бонус в размере 500 тысяч долларов (около 232 млн тенге). Шансы на выигрыш в Powerball составляют примерно 1 к 292 миллионам, что значительно ниже вероятности быть пораженным молнией. У победительницы есть ровно год, чтобы забрать приз.

Ранее сообщалось, что пять цифр из похоронных документов сделали женщину "миллионершей".