#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
464.02
536.18
5.54
Мир

Женщина внезапно разбогатела на миллиард долларов

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 00:13 Фото: Zakon.kz
Жительница американского штата Иллинойс выиграла в лотерею Powerball джекпот в размере 1,04 млрд долларов (около 482,36 млрд тенге). Выигрыш стал крупнейшим в 2026 году и восьмым по величине за всю историю игры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание New York Post, билет, принесший победу, был продан 12 августа 2026 года на заправке в городе Квинси на западе штата. В нем угадали все шесть выпавших чисел: 4, 26, 66, 67, 69 и Powerball 9.

Обладательница счастливого билета, пожелавшая остаться неизвестной, теперь может выбрать между ежегодными выплатами в течение 29 лет на общую сумму 1,04 млрд долларов (около 482,36 млрд тенге) и единовременной выплатой в размере 450,5 млн долларов (около 208,94 млрд тенге) до вычета налогов.

"Джекпот разыгрывался 44 тиража подряд. За это время жители штата потратили на билеты свыше 53,8 млн долларов (около 24,95 млрд тенге), из которых 21,5 млн (почти 9,97 млрд тенге) направили в фонд поддержки государственных школ Иллинойса", – отмечается в публикации.

Магазин, где был продан счастливый билет, получит бонус в размере 500 тысяч долларов (около 232 млн тенге). Шансы на выигрыш в Powerball составляют примерно 1 к 292 миллионам, что значительно ниже вероятности быть пораженным молнией. У победительницы есть ровно год, чтобы забрать приз.

Ранее сообщалось, что пять цифр из похоронных документов сделали женщину "миллионершей".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Один билет принес американцу миллиард долларов
19:11, 13 августа 2026
Один билет принес американцу миллиард долларов
Лотерея, лото, розыгрыш, игра в лото, выигрыш в лотерею
00:51, 10 июля 2026
Мужчина разбогател на 607 млн тенге благодаря одной случайности
Лотерея, лото, розыгрыш, игра в лото
16:34, 24 октября 2024
Сломанный автомат принес удачу: американец выиграл 4,5 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Туран&quot;
00:17, 15 августа 2026
Появился видеообзор матча Первой лиги "Тараз" - "Туран"
Фото: ФК &quot;Челси&quot;
23:47, 14 августа 2026
Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил аренду Дастана Сатпаева в "Бёрнли"
Фото: КФФ
23:33, 14 августа 2026
Рафаэль Уразбахтин высказался о возможном переходе Дастана Сатпаева в "Бёрнли"
Фото: ФК &quot;Челси&quot;
23:04, 14 августа 2026
Дастан Сатпаев близок к переходу в "Бёрнли" на правах аренды
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: