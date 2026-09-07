Школьника раздели перед всем классом из-за недорисованной картинки
Как пишет The Thaiger, инцидент произошел в конце августа, однако огласке его предали только в сентябре, когда родители пострадавшего мальчика подали официальную жалобу.
По их словам, ребенок получил тяжелую психологическую травму: он замкнулся в себе, плохо спит, отказывается от еды и категорически боится возвращаться в учебное заведение.
"О случившемся семья узнала случайно, когда бабушка встретила внука из школы и заметила, что его школьная форма надета наизнанку. На вопросы родных мальчик со слезами признался, что помощница педагога заставила его полностью раздеться и стоять перед всем классом из-за недорисованной картинки. Первые дни ребенок боялся рассказывать о произошедшем родителям, но позже доверился матери", – говорится в сообщении.
Попытки матери выяснить правду в общем чате мессенджера сначала игнорировались. Позже ассистент учителя связалась с ней лично и признала вину. Она заявила, что мальчик "сложный", а чтобы не бить его, они с педагогом решили прибегнуть к публичному раздеванию.
На просьбу удалить скриншоты переписки из родительского чата мать ответила отказом, сохранив их как улики.
"Родители уже обратились с заявлением в полицию и провели встречу с руководством учебного заведения. Однако заместитель директора заявил, что администрация может лишь вынести виновной выговор, но не имеет полномочий уволить ее. Не согласившись с таким решением, семья обратилась к правозащитникам", – отмечается в публикации.
Глава фонда Павина Хонгсакул намерена добиться расследования через губернатора Бангкока Чадчарта Ситтипунта и привлечь сотрудницу к ответственности. Фонд проконтролирует ход дела в полиции и организует психологическую помощь ребенку. Администрация школы и виновница скандала хранят молчание.
Ранее в Степногорске разгорелся скандал из-за издевательств 16-летних подростков над маленькими детьми. Полиция уже начала проверку по данному факту.