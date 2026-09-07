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Мир

Школьника раздели перед всем классом из-за недорисованной картинки

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 21:07 Фото: Zakon.kz
В Бангкоке семья пятилетнего мальчика обратилась за помощью в Фонд защиты детей и женщин после того, как ассистент учителя подвергла ребенка жестокому наказанию. Воспитанника школы заставили стоять голым перед одноклассниками за то, что он не успел раскрасить рисунок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Thaiger, инцидент произошел в конце августа, однако огласке его предали только в сентябре, когда родители пострадавшего мальчика подали официальную жалобу.

По их словам, ребенок получил тяжелую психологическую травму: он замкнулся в себе, плохо спит, отказывается от еды и категорически боится возвращаться в учебное заведение.

"О случившемся семья узнала случайно, когда бабушка встретила внука из школы и заметила, что его школьная форма надета наизнанку. На вопросы родных мальчик со слезами признался, что помощница педагога заставила его полностью раздеться и стоять перед всем классом из-за недорисованной картинки. Первые дни ребенок боялся рассказывать о произошедшем родителям, но позже доверился матери", – говорится в сообщении.

Попытки матери выяснить правду в общем чате мессенджера сначала игнорировались. Позже ассистент учителя связалась с ней лично и признала вину. Она заявила, что мальчик "сложный", а чтобы не бить его, они с педагогом решили прибегнуть к публичному раздеванию.

На просьбу удалить скриншоты переписки из родительского чата мать ответила отказом, сохранив их как улики.

"Родители уже обратились с заявлением в полицию и провели встречу с руководством учебного заведения. Однако заместитель директора заявил, что администрация может лишь вынести виновной выговор, но не имеет полномочий уволить ее. Не согласившись с таким решением, семья обратилась к правозащитникам", – отмечается в публикации.

Глава фонда Павина Хонгсакул намерена добиться расследования через губернатора Бангкока Чадчарта Ситтипунта и привлечь сотрудницу к ответственности. Фонд проконтролирует ход дела в полиции и организует психологическую помощь ребенку. Администрация школы и виновница скандала хранят молчание.

Ранее в Степногорске разгорелся скандал из-за издевательств 16-летних подростков над маленькими детьми. Полиция уже начала проверку по данному факту.

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Канат Болысбек
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