Женщина украла 319 млн тенге у врачей, спустила их на бренды и избежала тюрьмы

Менеджер британской врачебной практики украла у коллег более 517 тысяч фунтов стерлингов и потратила деньги на дизайнерскую одежду, украшения и автомобиль Tesla. Несмотря на крупную сумму ущерба, женщина избежала реального заключения из-за переполненности тюрем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, 33-летняя Хелена Пайва похитила 517 тысяч фунтов (около 319,5 млн тенге) у Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) в период с января 2023 года по июль 2025 года.

На украденные деньги она купила Tesla, телевизор и дизайнерскую одежду. Только на Amazon Пайва потратила около 10 тысяч фунтов (6,2 млн тенге) – в том числе на электронные сигареты и автомобильные аксессуары.

"Некоторые покупки продолжали доставлять, когда полиция пришла с обыском в ее дом. Правоохранители обнаружили коробки с одеждой Hermes и Christian Dior, покупки из Selfridges, украшения и дорогие сумки. Одну из них доставили прямо во время обыска. Пайва заявила, что собиралась продать сумку и вернуть деньги", – говорится в сообщении.

Бывший менеджер медучреждения NHS Пайва присваивала деньги организации, маскируя переводы на свой счет под бухгалтерские расходы. На данный момент возмещено лишь около 7 тысяч фунтов (4,3 млн тенге), а слушание о конфискации имущества состоится в феврале этого года.

Экс-коллеги подсудимой заявили, что ее обман поставил клинику под угрозу закрытия. Как рассказал координатор медицинской помощи Льюис Шмидт, Пайва даже не скрывала нечестно добытые средства и хвасталась покупками, которые ей доставляли прямо на работу.

"Вот что дает хорошая тяжелая работа", – говорила она, по словам Шмидта.

Адвокат Пайвы заявил, что женщина испытывает "глубокий стыд, сожаление и раскаяние". Он также сообщил, что она воспитывает двух детей – четырех и 12 лет.

Судья Кристофер Хехир заявил, что Пайва начала присваивать деньги всего через несколько месяцев после трудоустройства.

"То, что побудило вас сделать это – жадность", – сказал он.

Несмотря на это, судья учел наличие у женщины двух маленьких детей и не стал отправлять ее в тюрьму. Пайву приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также назначили 160 часов общественных работ.

Пайва признала себя виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности.

Ранее в Великобритании ИИ поставил ребенку точный диагноз, который медики списали на обычную жару.