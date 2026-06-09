Сталкер портил жизнь казахстанке, кидался с ножом на человека, но посадить его не смогли

Житель области Жетысу совершил два преступления, но избежал уголовной ответственности из-за диагноза, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в Алакольском районном суде области Жетысу. Подсудимого обвиняли в сталкинге и хулиганстве с применением оружия.

В суде выяснили, что мужчина на протяжении нескольких месяцев пытался установить контакт с потерпевшей, преследовал, оказывал психологическое давление, засыпал фразами: "Я тебя люблю, стань моей женой". Он также нашел ее страницы в интернете и регулярно писал ей.

"Помимо этого в одном из местных магазинов он оскорбил потерпевшую, унизил ее честь и достоинство. В этот момент находившийся в магазине свидетель сделал ему замечание и попросил не разговаривать с девушкой в подобном тоне. Разозлившись на замечание, подсудимый отправился домой, взял нож, вернулся обратно в магазин и размахивал ножом в сторону свидетеля", – сообщили в суде.

В суде также стало известно, что, согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает психическим заболеванием "параноидной шизофренией". Эксперты установили, что в момент совершения всех этих действий, он не мог осознавать их фактический характер и общественную опасность, а также руководить ими.

В связи с этим суд освободил подсудимого от уголовной ответственности и назначил ему принудительную меру медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре общего типа.

Постановление не вступило в законную силу.

В Астане, между тем, с момента вступления в силу статьи за сталкинг, зарегистрировали 27 уголовных дел по фактам систематического преследования.