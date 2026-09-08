В США любой желающий может стать владельцем пляжа
Как пишет Oxu.Az со ссылкой на The Wall Street Journal, счастливые обладатели "ключей от пляжа" могут владеть участком, но им запрещено строительство.
И даже несмотря на это желающих купить кусочек моря много. Сейчас такое право обходится в 650 тысяч долларов (295 млн 113 тыс. тенге).
При этом не только эксклюзивность увеличивает спрос. Дело в том, что остров давно известен в звездных кругах.
Мартас-Винъярд – остров-курорт у берегов Массачусетса. Это место отдыха американской элиты, политиков (здесь обосновались семья Кеннеди и чета Клинтонов) и голливудских звезд.
На острове также снимался культовый триллер Стивена Спилберга "Челюсти".
В Индии река Ганг разрушила почти 150-летний храм Шивы. В районе также пострадали жилые дома, сельскохозяйственные угодья и другие объекты инфраструктуры.