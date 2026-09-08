В США любой желающий может стать владельцем пляжа

На острове Мартас-Винъярд в США появилась необычная услуга: каждый желающий может купить участок прибрежной земли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на The Wall Street Journal, счастливые обладатели "ключей от пляжа" могут владеть участком, но им запрещено строительство.

И даже несмотря на это желающих купить кусочек моря много. Сейчас такое право обходится в 650 тысяч долларов (295 млн 113 тыс. тенге).

При этом не только эксклюзивность увеличивает спрос. Дело в том, что остров давно известен в звездных кругах.

Мартас-Винъярд – остров-курорт у берегов Массачусетса. Это место отдыха американской элиты, политиков (здесь обосновались семья Кеннеди и чета Клинтонов) и голливудских звезд.

На острове также снимался культовый триллер Стивена Спилберга "Челюсти".

В Индии река Ганг разрушила почти 150-летний храм Шивы. В районе также пострадали жилые дома, сельскохозяйственные угодья и другие объекты инфраструктуры.

