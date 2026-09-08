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Мир

"Зомби-черви" и призрачные акулы: ученые обнаружили новых обитателей в Карибском море

лодка, Карибское море, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 15:18 Фото: pexels
Морские биологи из Тринидада и Тобаго провели первую масштабную глубоководную экспедицию, организованную местными специалистами, сообщает Zakon.kz.

За месяц они исследовали около 13% морской территории страны, нанесли на карту более 11,3 тысячи квадратных километров морского дна и обнаружили 25 действующих холодных выходов.

Исследователи, согласно информации на сайте института Шмидта, нашли около 20 предположительно новых для науки видов и 54 вида, ранее не встречавшихся в водах Тринидада и Тобаго.

Среди необычных находок – призрачные акулы, "зомби-черви", редкий осьминог, кораллы и хищные губки. Всего ученые собрали более 700 образцов.

Теперь полученные данные планируют использовать для изучения морских экосистем и создания охраняемых морских зон.

Карибское море – это полузамкнутое окраинное море Атлантического океана площадью около 2,75 млн км², расположенное между Центральной и Южной Америкой, а также Большими и Малыми Антильскими островами. Максимальная глубина составляет 7 686 метров (в желобе Кайман).

Ранее стало известно, что ученые в Забайкалье нашли комаров, живших более 100 млн лет назад.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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