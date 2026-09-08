"Зомби-черви" и призрачные акулы: ученые обнаружили новых обитателей в Карибском море

Морские биологи из Тринидада и Тобаго провели первую масштабную глубоководную экспедицию, организованную местными специалистами, сообщает Zakon.kz.

За месяц они исследовали около 13% морской территории страны, нанесли на карту более 11,3 тысячи квадратных километров морского дна и обнаружили 25 действующих холодных выходов.

Исследователи, согласно информации на сайте института Шмидта, нашли около 20 предположительно новых для науки видов и 54 вида, ранее не встречавшихся в водах Тринидада и Тобаго.

Forscher entdecken 20 neue Arten vor Trinidad und Tobago pic.twitter.com/3yCnIfKuGY – Anonymous Albert Gruber🎭🍀 (@GruberAnonymous) September 6, 2026

Среди необычных находок – призрачные акулы, "зомби-черви", редкий осьминог, кораллы и хищные губки. Всего ученые собрали более 700 образцов.

#OCEANEXPLORATION: Scientists have uncovered potential new species in Caribbean waters.



A recent expedition to explore the deep sea of Trinidad and Tobago has uncovered suspected 20 new species and shed light on the incredible ecosystem here.



📸: ROV SuBastian /… pic.twitter.com/raZtnmPTk4 – Oceana (@oceana) September 6, 2026

Теперь полученные данные планируют использовать для изучения морских экосистем и создания охраняемых морских зон.

Карибское море – это полузамкнутое окраинное море Атлантического океана площадью около 2,75 млн км², расположенное между Центральной и Южной Америкой, а также Большими и Малыми Антильскими островами. Максимальная глубина составляет 7 686 метров (в желобе Кайман).

Ранее стало известно, что ученые в Забайкалье нашли комаров, живших более 100 млн лет назад.