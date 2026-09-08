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Наука и технологии

Комаров, живших более 100 млн лет назад, нашли ученые в Забайкалье

комар, насекомое, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 09:52 Фото: pixabay
Российские ученые завершили полевые исследования в Забайкальском крае и Бурятии. Они изучали древние геологические разрезы и собрали уникальную коллекцию ископаемых организмов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы института, одной из главных находок стали хорошо сохранившиеся отпечатки древних насекомых – в том числе комаров, стрекоз и поденок. Кроме того, ученые обнаружили останки ракообразных, моллюсков, рыб и растений.

следы насекомых, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 09:52

Фото: ipgg.sbras.ru

следы, насекомые, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 09:52

Фото: ipgg.sbras.ru

Эти находки помогут исследователям точнее определить возраст древних организмов, восстановить условия, в которых они жили, и понять, каким был климат Забайкалья более 100 млн лет назад.

"Особый интерес для ученых представляет разрез Байса в Бурятии – одно из наиболее известных в мире местонахождений ископаемых организмов раннемелового периода", – отмечено в публикации.

Чтобы добраться до него, исследователям пришлось преодолеть около 100 километров по тайге на вездеходе.

следы насекомые, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 09:52

Фото: ipgg.sbras.ru

Помимо изучения древней жизни, исследования имеют и практическое значение. Часть пород в районе Байсы богата органическим веществом и может представлять интерес с точки зрения поиска нефтематеринских пород.

Немного ранее сообщалось, что комар в самолете из Африки привел к смерти двух грузчиков.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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