Комаров, живших более 100 млн лет назад, нашли ученые в Забайкалье

Российские ученые завершили полевые исследования в Забайкальском крае и Бурятии. Они изучали древние геологические разрезы и собрали уникальную коллекцию ископаемых организмов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы института, одной из главных находок стали хорошо сохранившиеся отпечатки древних насекомых – в том числе комаров, стрекоз и поденок. Кроме того, ученые обнаружили останки ракообразных, моллюсков, рыб и растений.

Эти находки помогут исследователям точнее определить возраст древних организмов, восстановить условия, в которых они жили, и понять, каким был климат Забайкалья более 100 млн лет назад.

"Особый интерес для ученых представляет разрез Байса в Бурятии – одно из наиболее известных в мире местонахождений ископаемых организмов раннемелового периода", – отмечено в публикации.

Чтобы добраться до него, исследователям пришлось преодолеть около 100 километров по тайге на вездеходе.

Помимо изучения древней жизни, исследования имеют и практическое значение. Часть пород в районе Байсы богата органическим веществом и может представлять интерес с точки зрения поиска нефтематеринских пород.

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