Комаров, живших более 100 млн лет назад, нашли ученые в Забайкалье
По данным пресс-службы института, одной из главных находок стали хорошо сохранившиеся отпечатки древних насекомых – в том числе комаров, стрекоз и поденок. Кроме того, ученые обнаружили останки ракообразных, моллюсков, рыб и растений.
Эти находки помогут исследователям точнее определить возраст древних организмов, восстановить условия, в которых они жили, и понять, каким был климат Забайкалья более 100 млн лет назад.
"Особый интерес для ученых представляет разрез Байса в Бурятии – одно из наиболее известных в мире местонахождений ископаемых организмов раннемелового периода", – отмечено в публикации.
Чтобы добраться до него, исследователям пришлось преодолеть около 100 километров по тайге на вездеходе.
Помимо изучения древней жизни, исследования имеют и практическое значение. Часть пород в районе Байсы богата органическим веществом и может представлять интерес с точки зрения поиска нефтематеринских пород.
Немного ранее сообщалось, что комар в самолете из Африки привел к смерти двух грузчиков.