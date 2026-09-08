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Мир

В Британии учителя лишили права преподавать после инцидента с поиском на YouTube

В Британии учителя лишили права преподавать после инцидента с поиском на YouTube, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 19:15 Фото: magnific.com
Учителя престижной школы-интерната для девочек Moreton Hall в британском Шропшире лишили права преподавать после того, как ученицы случайно увидели историю его поисковых запросов на YouTube, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, инцидент произошел 7 мая прошлого года во время урока географии. 69-летний Джеймс Хиндсон попытался найти на YouTube видео для занятия, однако после нажатия на поисковую строку на большом экране появились предыдущие запросы, связанные с его аккаунтом. Среди них были запросы сексуального характера с упоминанием подростков.

Расследование школьной IT-службы установило, что подобные поисковые запросы регулярно появлялись в период с 2021 по 2023 год. Хиндсон признал факт поиска, заявив, что запросы осуществлялись дома и он не намеревался показывать их ученикам.

Регулятор Teaching Regulation Agency признал действия преподавателя неприемлемым профессиональным поведением. Комиссия также сочла его поведение сексуально мотивированным и отметила продолжительный характер подобных поисковых запросов.

Хиндсон, ранее работавший в школе и характеризовавшийся как надежный и трудолюбивый сотрудник, выразил сожаление и заявил, что ему стыдно за свое поведение.

В итоге ему запретили преподавать в школах, колледжах шестого класса и детских учреждениях Англии и Уэльса. Подать заявление о снятии запрета он сможет не ранее чем через два года.

Ранее сообщалось, что опасный казахстанский маньяк вышел на свободу и попался на новом преступлении.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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