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Происшествия

Опасный казахстанский маньяк вышел на свободу и попался на новом преступлении: что он сделал

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 22:32 Фото: Zakon.kz
В Петропавловске осудили 62-летнего маньяка Валерия Кричиневского, просидевшего за решеткой 40 лет. Мужчина, отбывший 25-летний срок за убийство девочки, вышел на свободу в 2024 году, но вскоре снова напал на женщину, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 сентября 2026 года издание Qazaqstan Media, в июле этого года жительница Петропавловска возвращалась с дачи, когда к ней приблизился Кричиневский и попытался завязать диалог. Угрожая, в циничной и грубой форме он заговорил о расправе и надругательстве.

Спустя несколько секунд словесный террор перерос в нападение. Женщина оказала сопротивление, а внезапное появление случайного прохожего заставило злоумышленника ослабить хватку. Этим мгновением она воспользовалась, чтобы вырваться и вызвать полицию. Подозреваемого нашли сразу. Помог электронный браслет.

Подсудимого обвиняли в покушении на насильственные действия сексуального характера. Однако рецидивист вину не признал. Он утверждал, что хотел всего лишь ограбить женщину и просто вырвал у нее телефон. Суд эту версию посчитал неубедительной.

"Признать в действиях опасный рецидив. Назначить девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности", – зачитала приговор судья городского суда по уголовным делам Тахмина Собирова.

Процесс проходил в закрытом режиме. Но, как стало известно, подсудимый жаловался, что после отсидки ему было сложно адаптироваться к "новому миру". На оглашении приговора Кричиневский запретил прессе себя снимать и фотографировать. А после того, как суд огласил решение, выглядел расстроенным.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что свою зловещую "известность" 62-летний Кричиневский получил еще в конце 90-х, когда держал в страхе весь Петропавловск. Злоумышленник подстерегал женщин на безлюдных улицах и в дачных массивах, бил их топором, глумился и грабил.

А в декабре 1998 года его жертвой стала девятилетняя Наташа. Девочка возвращалась домой после школы, но так и не переступила порог родного дома.

"Позже ее истерзанное тело нашли в лесопосадке. Это преступление потрясло весь регион своей первобытной жестокостью и запредельным цинизмом. Из детской шубки убитой девочки преступник сшил тапочки", – говорится в сообщении.

За это чудовищное злодеяние маньяка отправили в колонию на 25 лет. Кричиневский отбыл весь срок и вышел на свободу 12 января 2024 года, после чего за ним установили административный надзор, но он снова совершил преступление.

4 сентября 2026 года стало известно, что в Актобе вынесли приговор 16-летнему подростку, который зарезал мать и тяжело ранил бабушку. Из-за выявленного диагноза "шизофрения" юношу освободили от уголовной ответственности.

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Канат Болысбек
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