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Мир

Бигфут напугал американцев: полиция раскрыла забавную правду

Бигфут напугал американцев: полиция раскрыла забавную правду, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 00:12 Фото: pixabay
В американском штате Мэн полиция начала расследование после серии звонков в 911 о появлении Бигфута на улицах города Дамарискотта. Однако загадочное существо оказалось человеком в костюме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post со ссылкой на данные полиции, во вторник правоохранители получили необычно много сообщений о похожем на снежного человека существе. Жители даже успели сфотографировать покрытую мехом фигуру в цилиндре.

Офицер Уильям Смит вскоре обнаружил "Бигфута" сидящим на главной улице. Выяснилось, что это человек в очень реалистичном костюме.

"После долгого, исчерпывающего и совершенно серьезного расследования мы пришли к выводу: Бигфут не существует", – пошутили в полиции.

Мужчину не стали задерживать, поскольку признаков правонарушения не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утверждены правила установления квот на изъятие животных для научных целей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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