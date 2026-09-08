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Мир

Пассажир самолета целовал и трогал девушку, потерявшую сознание во время полета

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 03:59 Фото: unsplash
На борту рейса Ryanair из Мальты в Нант (Франция) у 22-летней девушки разболелась голова, и вскоре после взлета она потеряла сознание. Она упала вперед на столик, а затем на плечо одного из пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, придя в себя, женщина заявила, что пассажир, летевший рядом с ней, целовал ее в шею и совершал в отношении нее сексуализированные домогательства, в том числе ощупывал ее грудь под футболкой.

По словам девушки, она смогла отстраниться, когда ее попутчик дотронулся до ее нижнего белья, засунув руку ей под шорты. Женщина рассказала своей семье о том, что произошло после приземления.

Затем она сообщила о мужчине во французскую пограничную полицию. Предполагаемое нападение произошло 19 июля, а мужчина был арестован в аэропорту Нанта 31 августа.

Он отрицает выдвинутые против него обвинения. Одежду женщины осмотрели сотрудники полиции, после чего она прошла обследование в судебно-медицинском отделении университетской больницы Нанта.

По словам прокуроров, ДНК- доказательства связывают мужчину с этим делом.

В итоге мужчине предъявили обвинение в сексуализированном насилии над уязвимым лицом. По имеющимся данным, он бездомный. Его поместили под стражу до суда. Перед началом судебного разбирательства 28 октября мужчина должен пройти психиатрическую экспертизу. До этого случая он не имел судимости.

Ранее мы писали о том, что британец "отличился" на борту самолета Тбилиси – Астана.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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