620 гостей, конница и звезды: как прошла свадьба сына экс-главы Кабардино-Балкарии за 500 млн тенге

5 сентября 2026 года в Нальчике прошла пышная свадьба сына бывшего главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Через несколько дней в Сети появились подробности праздника, общая смета которого перевалила за 100 миллионов рублей (более 500 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Mash, для 24-летнего жениха Альберта, его избранницы Лилии и 620 приглашенных гостей была арендована резиденция Ridada площадью около двух тысяч квадратных метров, и специально к свадьбе рядом с ней возвели дополнительный шатер.

Музыкальную программу вечера дополнили выступления приглашенных артистов, среди которых были Navai, Анна Асти и представители национальной сцены.

Особое внимание гостей привлекло оформление торжества: пространство украсили живыми цветами, которыми была декорирована в том числе 40-метровая дорожка для молодоженов. Для подружек невесты подготовили подарочные наборы от Dolce & Gabbana.

Праздничную атмосферу дополнил салют, а одним из главных украшений вечера стал большой свадебный торт, декорированный свежей малиной.

Арсен Каноков – российский государственный деятель и бизнесмен, сенатор РФ от Кабардино-Балкарии. С 2005 по 2013 год он возглавлял республику. В 2026 году его состояние Forbes оценивает в 1,5 млрд долларов.

Также известно, что свадьба проходила с соблюдением национальных традиций: кортеж невесты сопровождала конница, был выкуп, молодожены исполнили национальный танец.

Однако после публикации кадров со свадьбы и активных обсуждений в Сети Альберт Каноков закрыл комментарии в соцсетях.

4 сентября 2026 года в Астане состоялась грандиозная свадьба сына казахстанской журналистки Динары Сатжан. Это торжество также привлекло внимание общественности.