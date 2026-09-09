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Мир

Навоз вместо смартфона: мужчина открыл долгожданную посылку и обомлел

Фото: скриншот видео, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 21:34 Фото: скриншот видео
Житель города Грейтер-Нойда в Индии заказал через интернет Android-устройство за 1 999 рупий (около 9 600 тенге), но вместо гаджета получил посылку с коровьим навозом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 9 сентября 2026 года NDTV, мужчина по имени Акаш Нагар, проживающий в районе, который обслуживает полицейский участок Данкаур, несколько дней назад заказал Android-устройство для работы на одном из сайтов. Во время оформления заказа он полностью оплатил покупку онлайн.

Курьер доставил посылку домой Акашу около 17:00 в понедельник. Однако, открыв коробку, мужчина понял, что стал жертвой мошенничества.

Пострадавший обратился в полицию и потребовал принять меры в отношении виновных.

"Я заказал устройство стоимостью 1 999 рупий (около 9 600 тенге), но вместо него получил пакет с коровьим навозом", – рассказал Акаш Нагар.

По словам пострадавшего, он также подал заявление в отдел по борьбе с киберпреступностью. В полиции подтвердили, что по факту произошедшего проводится расследование.

Правоохранители проверяют данные сайта, на котором мужчина оформил заказ, сведения о платеже и всю цепочку доставки посылки.

Ранее мужчина залез на 82-метровую вышку в Индии и выдвинул странное условие.

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Канат Болысбек
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