Навоз вместо смартфона: мужчина открыл долгожданную посылку и обомлел

Житель города Грейтер-Нойда в Индии заказал через интернет Android-устройство за 1 999 рупий (около 9 600 тенге), но вместо гаджета получил посылку с коровьим навозом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 9 сентября 2026 года NDTV, мужчина по имени Акаш Нагар, проживающий в районе, который обслуживает полицейский участок Данкаур, несколько дней назад заказал Android-устройство для работы на одном из сайтов. Во время оформления заказа он полностью оплатил покупку онлайн.

Курьер доставил посылку домой Акашу около 17:00 в понедельник. Однако, открыв коробку, мужчина понял, что стал жертвой мошенничества.

Пострадавший обратился в полицию и потребовал принять меры в отношении виновных.

"Я заказал устройство стоимостью 1 999 рупий (около 9 600 тенге), но вместо него получил пакет с коровьим навозом", – рассказал Акаш Нагар.

A resident of Greater Noida was shocked to discover cow dung inside a parcel instead of the Android device he had ordered and paid for online. Following a complaint by the victim, local police have launched an investigation into the e-commerce website, payment details, and… pic.twitter.com/W60zAjiY1m — NDTV (@ndtv) September 9, 2026

По словам пострадавшего, он также подал заявление в отдел по борьбе с киберпреступностью. В полиции подтвердили, что по факту произошедшего проводится расследование.

Правоохранители проверяют данные сайта, на котором мужчина оформил заказ, сведения о платеже и всю цепочку доставки посылки.

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