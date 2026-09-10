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Мир

Археологи обнаружили новую реликвию Куликовской битвы

наконечник, руки, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 14:26 Фото: kulpole.ru
Коллекцию реликвий Куликовской битвы пополнил уникальный наконечник копья. Артефакт нашли на северной окраине поля сражения, у брода через реку Непрядву недалеко от ее слияния с Доном, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы государственного музея-заповедника "Куликово поле", наконечник изготовлен из кованого железа. Он имеет вытянутое ромбовидное перо и характерные выступы – так называемые "ушки". Все части наконечника были заточены, в том числе выступы, которые могли усиливать поражающее действие оружия.

наконечник, линейка, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 14:26

Фото: kulpole.ru

Подобные наконечники известны по находкам на территориях от Северо-Западного Кавказа до Прикаспия. Они относятся к золотоордынскому времени – XIII-XIV векам. Некоторые подобные находки связывают с военными столкновениями войск Тимура и Тохтамыша в 1395 году.

Также отмечено, что оружие с "ушками" могли использовать как конные, так и пешие воины. Всадники применяли его во время атаки, а пехотинцы могли выставлять копье под углом в сторону наступающей конницы.

Найденный наконечник расположен на пути, по которому двигалось войско князя Дмитрия Донского. Археологи отмечают, что многие детали Куликовской битвы до сих пор остаются малоизученными.

"За годы исследований на поле Куликовской битвы обнаружили около 200 реликвий. Благодаря новым археологическим работам коллекция пополнилась еще более чем 150 артефактами".Государственный музей-заповедник "Куликово поле"

Найденный наконечник уже законсервировали. После реставрации его планируют выставить в музее.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) – масштабное сражение между объединенным русским войском под руководством великого князя Дмитрия Ивановича и войском Золотой Орды во главе с темником Мамаем. Битва состоялась 8 сентября 1380 года на Куликовом поле (юго-восток современной Тульской области) и завершилась решающей победой русских полков.

Немного ранее сообщалось, что ученые обнаружили новых обитателей в Карибском море. Подробности – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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