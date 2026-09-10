Казахстанец до смерти избил 65-летнего соседа

В Шымкенте конфликт между двумя соседями закончился гибелью 65-летнего мужчины. Момент произошедшего запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

В кадре молодой человек наносит смертельные удары взрослому соседу и скрывается с места преступления.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города на запрос корреспондента уточнили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, полицией начато досудебное расследование.

По предварительным данным, между потерпевшим и его соседом произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес мужчине несколько ударов.

"От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Подозреваемый установлен по горячим следам и задержан". Пресс-служба ДП Шымкента

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

9 сентября 2026 года мы рассказывали, что в Таразе расследуют жестокое убийство 29-летнего сотрудника местной больницы. По факту гибели мужчины правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РК.