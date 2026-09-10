Самолет рухнул на территории фермы в Бразилии, есть погибшие

Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Бразилии. Авария произошла утром 10 сентября в сельской местности муниципалитета Агуа-Боа в штате Мату-Гросу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Xinhua, обломки обнаружили на территории частного хозяйства примерно в 18 км от городской черты. После падения самолет загорелся и полностью сгорел.

Спасатели прибыли на место около 08:50 по местному времени и потушили пожар, использовав около 4 тыс. литров воды. Среди обломков обнаружили тела трех погибших. Их личности пока не установлены, тела направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Информация о пункте вылета и назначения самолета пока отсутствует. Причины крушения устанавливаются.

Ранее сообщалось, что истребитель разбился во время авиашоу в Греции.