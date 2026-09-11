Чеснок прилетел в голову политика во время встречи с населением

Лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла получил удар чесноком во время посещения сельскохозяйственной ярмарки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Parisien, инцидент произошел 11 сентября 2026 года в коммуне Бокруассан. Политик приехал на ярмарку, чтобы пообщаться с торговцами и покупателями. Он раздавал автографы и фотографировался со сторонниками – в этот момент кто-то бросил ему в голову чеснок.

Охрана Жордана Барделлы моментально отреагировала: политика прикрыли и раскрыли над ним зонтики. Многие посетители ярмарки были возмущены таким поступком неизвестного. При этом ранее несколько торговцев выражали недовольство тем, что политический визит может снизить их доходы.

🇫🇷🏛️🧄 EN IMAGES | JORDAN BARDELLA VISÉ PAR UN JET DE GOUSSE D’AIL EN PLEIN BAIN DE FOULE https://t.co/8iCoycmt1y — Focus (@FocusMedia_Fr) September 11, 2026

Издание отмечает, что это не первый случай, когда Жордан Барделла подвергается подобным атакам. В ноябре 2025 года на ярмарке 17-летний подросток нанес ему удар. Несколько дней спустя в него бросили яйцо во время церемонии посвящения в Муассаке.

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