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Мир

Чеснок прилетел в голову политика во время встречи с населением

Чеснок, нож, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 02:54 Фото: pexels
Лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла получил удар чесноком во время посещения сельскохозяйственной ярмарки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Parisien, инцидент произошел 11 сентября 2026 года в коммуне Бокруассан. Политик приехал на ярмарку, чтобы пообщаться с торговцами и покупателями. Он раздавал автографы и фотографировался со сторонниками – в этот момент кто-то бросил ему в голову чеснок.

Охрана Жордана Барделлы моментально отреагировала: политика прикрыли и раскрыли над ним зонтики. Многие посетители ярмарки были возмущены таким поступком неизвестного. При этом ранее несколько торговцев выражали недовольство тем, что политический визит может снизить их доходы.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда Жордан Барделла подвергается подобным атакам. В ноябре 2025 года на ярмарке 17-летний подросток нанес ему удар. Несколько дней спустя в него бросили яйцо во время церемонии посвящения в Муассаке.

В Уганде не согласились с выбором нового короля. Клановый комитет объявил новым королем телеведущего и редактора государственного вещателя UBC принца Эдварда Рукиди Киджанангому.

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Камила Салкымбаева
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