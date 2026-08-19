#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
460.13
532.6
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
460.13
532.6
5.42
Спорт

Чесноков снова покидает "Тобыл" и перебирается в чемпионат России

Футбол Переход РПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 11:04 Фото: Instagram/fctobol
Один из лидеров сборной Казахстана и костанайского "Тобыла", полузащитник Ислам Чесноков, продолжит свою карьеру в российской Премьер-лиге по футболу, сообщает Zakon.kz.

Накануне информацию о переходе 26-летнего казахстанского хавбека распространила пресс-служба клуба "Крылья Советов" из Самары.

Ислам Чесноков в последние годы стал известен в футбольных кругах своими выступлениями за "Тобыл". Два года назад он был признан лучшим игроком и снайпером КПЛ.

В начале 2026 года Чесноков на правах свободного агента перешел в шотландский "Хартс", где стал серебряным призером местного чемпионата, сыграв 11 матчей и забив один гол.

Два месяца назад он вернулся в костанайский коллектив, где отыграл ряд матчей КПЛ и еврокубков.

В третьем раунде квалификаций Лиги конференций УЕФА Ислам успел забить один мяч в ворота сербского "Партизана". К сожалению, это не помогло его коллективу пройти в плей-офф данного турнира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Медаль Шотландия
13:38, 06 апреля 2026
Ислам Чесноков гарантировал себе медаль чемпионата Шотландии в дебютном сезоне
Футбол Победа Хартс
10:07, 11 февраля 2026
Ислам Чесноков одержал первую победу в чемпионате Шотландии по футболу
Ислам Чесноков присоединился к сборной Казахстана по футболу
01:21, 09 октября 2025
Сборная Казахстана по футболу пополнилась новым игроком
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер &quot;Каспия&quot; Шойтымов может возглавить &quot;Иртыш&quot;
11:38, Сегодня
Тренер "Каспия" Шойтымов может возглавить "Иртыш"
Жанибек Алимханулы
11:15, Сегодня
"Не жалуйся": Алимханулы ответил Ширазу на критику
Алишер Ергали
11:12, Сегодня
"Вольник" Алишер Ергали дебютировал на международной арене как "классик", но проиграл
&quot;Андерлехт&quot; прибыл в Алматы, используя специальный план подготовки к матчу с &quot;Кайратом&quot;
11:01, Сегодня
"Андерлехт" прибыл в Алматы, используя специальный план подготовки к матчу с "Кайратом"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: