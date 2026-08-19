Чесноков снова покидает "Тобыл" и перебирается в чемпионат России
Фото: Instagram/fctobol
Один из лидеров сборной Казахстана и костанайского "Тобыла", полузащитник Ислам Чесноков, продолжит свою карьеру в российской Премьер-лиге по футболу, сообщает Zakon.kz.
Накануне информацию о переходе 26-летнего казахстанского хавбека распространила пресс-служба клуба "Крылья Советов" из Самары.
Ислам Чесноков в последние годы стал известен в футбольных кругах своими выступлениями за "Тобыл". Два года назад он был признан лучшим игроком и снайпером КПЛ.
В начале 2026 года Чесноков на правах свободного агента перешел в шотландский "Хартс", где стал серебряным призером местного чемпионата, сыграв 11 матчей и забив один гол.
Два месяца назад он вернулся в костанайский коллектив, где отыграл ряд матчей КПЛ и еврокубков.
В третьем раунде квалификаций Лиги конференций УЕФА Ислам успел забить один мяч в ворота сербского "Партизана". К сожалению, это не помогло его коллективу пройти в плей-офф данного турнира.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript