Чесноков снова покидает "Тобыл" и перебирается в чемпионат России

Один из лидеров сборной Казахстана и костанайского "Тобыла", полузащитник Ислам Чесноков, продолжит свою карьеру в российской Премьер-лиге по футболу, сообщает Zakon.kz.

Накануне информацию о переходе 26-летнего казахстанского хавбека распространила пресс-служба клуба "Крылья Советов" из Самары.

Ислам Чесноков в последние годы стал известен в футбольных кругах своими выступлениями за "Тобыл". Два года назад он был признан лучшим игроком и снайпером КПЛ.

В начале 2026 года Чесноков на правах свободного агента перешел в шотландский "Хартс", где стал серебряным призером местного чемпионата, сыграв 11 матчей и забив один гол.

Два месяца назад он вернулся в костанайский коллектив, где отыграл ряд матчей КПЛ и еврокубков.

В третьем раунде квалификаций Лиги конференций УЕФА Ислам успел забить один мяч в ворота сербского "Партизана". К сожалению, это не помогло его коллективу пройти в плей-офф данного турнира.