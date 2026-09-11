Долгие годы 101-летний мужчина пытается доказать, что жив

В Индии долгожитель Надара Сингха на протяжении нескольких лет не может убрать себя из базы погибших и получать пенсию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NDTV, мужчина служил в рядах индийской армии. Однако документы, подтверждающие его личность и статус борца за свободу, были уничтожены во время пожара, и семье пришлось десятилетиями доказывать его личность. Но и это не все. Около трех лет назад чиновники по ошибке объявили Надара Сингха умершим.

Это произошло во время празднования Дня независимости. Тогда местные власти открыли мемориал погибшим, и среди имен было имя Надара Сингха. Хотя ошибка была исправлена, 101-летний мужчина говорит, что до сих пор не может добиться признания своего права на пенсию.

Неоднократные обращения к администрации Фатехабада, города, где он живет, на протяжении многих лет не увенчались успехом. Теперь мужчина пытается пробиться к вышестоящим чиновникам.

Между тем оказалось, что на продолжительность жизни может влиять месяц, в котором родился человек. Исследователи проанализировали данные людей, доживших как минимум до 105 лет, и определили месяц, в котором родилось большинство долгожителей.