Живут до 105 лет: ученые выявили месяц, в котором рождаются долгожители
Как пишет WP Tech, рождение в конце года может быть связано с несколько меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из ведущих причин преждевременной смерти.
Это одна из причин, почему рожденные в декабре чаще фигурируют в исследованиях продолжительности жизни. В то же время, эта же группа может подвергаться большему риску других проблем со здоровьем, включая некоторые неврологические заболевания и астму.
Аналогичная закономерность результатов была обнаружена в публикации 2005 года "Месяц рождения и выживание до 105 лет и старше". Исследователи проанализировали данные людей, доживших как минимум до 105 лет, чтобы выяснить, может ли месяц рождения быть связан с долгой жизнью.
Результаты их исследования показали, что люди, родившиеся в декабре, с большей вероятностью, чем в среднем, доживают до 105 лет и старше. В публикации указывалось, что относительный риск дожить от рождения до 105 лет и старше в этой группе на 16% выше, чем в среднем.
Эксперты из Института демографических исследований им. Макса Планка пришли к аналогичным выводам. Анализы, проведенные в Австрии и Дании, показали, что люди, родившиеся осенью, с октября по декабрь, в среднем живут дольше, чем те, кто родился весной, с апреля по июнь.
В данном случае основой послужила очень большая база данных, содержащая более миллиона наблюдений. Исследователи связали продолжительность жизни после 50 лет с состояниями, которые наблюдались в период внутриутробного развития или раннего младенчества.
Эта интерпретация подтверждается историческими наблюдениями начала XX века, которые показали, что дети, родившиеся осенью, в среднем имели больший вес при рождении, чем дети, родившиеся в другое время года.
Ученые отмечают, что месяц рождения может быть связан с условиями во время беременности и в первые несколько месяцев жизни. Сезонные различия в рационе матери, доступ к солнечному свету, уровень витамина D, сезонные инфекции и другие факторы окружающей среды могут играть свою роль. Эти факторы впоследствии могут повлиять на восприимчивость организма к определенным заболеваниям.
Однако исследователи подчеркивают, что месяц рождения не определяет продолжительность жизни. Здоровье также определяется генами, образом жизни, физической активностью, питанием, профилактическими мерами, качеством сна, стрессом и доступом к медицинской помощи. Дата рождения может указывать на определенную статистическую тенденцию, но она не дает индивидуального прогноза.
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