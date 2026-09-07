Живут до 105 лет: ученые выявили месяц, в котором рождаются долгожители

Анализы, опубликованные в журнале Journal of Aging Research, показывают, что люди, родившиеся в декабре, с большей вероятностью доживают до преклонного возраста, чем их сверстники, родившиеся в другие месяцы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет WP Tech, рождение в конце года может быть связано с несколько меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из ведущих причин преждевременной смерти.

Это одна из причин, почему рожденные в декабре чаще фигурируют в исследованиях продолжительности жизни. В то же время, эта же группа может подвергаться большему риску других проблем со здоровьем, включая некоторые неврологические заболевания и астму.

Аналогичная закономерность результатов была обнаружена в публикации 2005 года "Месяц рождения и выживание до 105 лет и старше". Исследователи проанализировали данные людей, доживших как минимум до 105 лет, чтобы выяснить, может ли месяц рождения быть связан с долгой жизнью.

Результаты их исследования показали, что люди, родившиеся в декабре, с большей вероятностью, чем в среднем, доживают до 105 лет и старше. В публикации указывалось, что относительный риск дожить от рождения до 105 лет и старше в этой группе на 16% выше, чем в среднем.

Эксперты из Института демографических исследований им. Макса Планка пришли к аналогичным выводам. Анализы, проведенные в Австрии и Дании, показали, что люди, родившиеся осенью, с октября по декабрь, в среднем живут дольше, чем те, кто родился весной, с апреля по июнь.

В данном случае основой послужила очень большая база данных, содержащая более миллиона наблюдений. Исследователи связали продолжительность жизни после 50 лет с состояниями, которые наблюдались в период внутриутробного развития или раннего младенчества.

Эта интерпретация подтверждается историческими наблюдениями начала XX века, которые показали, что дети, родившиеся осенью, в среднем имели больший вес при рождении, чем дети, родившиеся в другое время года.

Ученые отмечают, что месяц рождения может быть связан с условиями во время беременности и в первые несколько месяцев жизни. Сезонные различия в рационе матери, доступ к солнечному свету, уровень витамина D, сезонные инфекции и другие факторы окружающей среды могут играть свою роль. Эти факторы впоследствии могут повлиять на восприимчивость организма к определенным заболеваниям.

Однако исследователи подчеркивают, что месяц рождения не определяет продолжительность жизни. Здоровье также определяется генами, образом жизни, физической активностью, питанием, профилактическими мерами, качеством сна, стрессом и доступом к медицинской помощи . Дата рождения может указывать на определенную статистическую тенденцию, но она не дает индивидуального прогноза.

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