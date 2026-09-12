Чемпионат в Японии оказался под угрозой срыва: 28 человек госпитализированы

В Киото (Япония) не менее 28 человек госпитализировали с симптомами пищевого отравления во время чемпионата по легкой атлетике среди корпоративных команд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет AzerNews, причиной могли стать обеды в ланч-боксах. Все пострадавшие были организаторами соревнований или техническими сотрудниками. Спортсмены и зрители не пострадали.

Организаторы сообщили, что для участников мероприятия подготовили около 500 обедов четырех видов.

74-й чемпионат Японии среди корпоративных команд проходит с пятницы по воскресенье.

Ранее сообщалось, что школьники отравились в казахстанском частном лагере.