Сомнительный рекорд: мужчина провез в кишечнике больше килограмма кокса

В аэропорту испанской Пальма-де-Майорки полиция арестовала 46-летнего мужчину, который собирался провезти более 1,3 кг кокаина в своем желудке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Аz со ссылкой на BILD , пассажир прилетел на остров из бельгийского Шарлеруа.

Бельгийские правоохранители заранее предупредили испанских коллег, что мужчина может быть причастен к контрабанде наркотиков. После посадки самолета его задержали сотрудники таможни, Гражданской гвардии и полиции.

Мужчину отправили на рентген, который показал большое количество подозрительных капсул в пищеварительном тракте. В больнице под наблюдением врачей он постепенно вывел из организма 109 пакетов с белым веществом. Экспертиза подтвердила, что внутри был кокаин общим весом 1,353 кг.

Правоохранители отметили, что такой способ перевозки крайне опасен: повреждение даже одной капсулы могло привести к тяжелой интоксикации организма.

Мужчину доставили в суд. Судья постановил заключить его под стражу на время расследования дела о контрабанде наркотиков.

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