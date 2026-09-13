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Мир

Сомнительный рекорд: мужчина провез в кишечнике больше килограмма кокса

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 06:20 Фото: unsplash
В аэропорту испанской Пальма-де-Майорки полиция арестовала 46-летнего мужчину, который собирался провезти более 1,3 кг кокаина в своем желудке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Аz со ссылкой на BILD, пассажир прилетел на остров из бельгийского Шарлеруа.

Бельгийские правоохранители заранее предупредили испанских коллег, что мужчина может быть причастен к контрабанде наркотиков. После посадки самолета его задержали сотрудники таможни, Гражданской гвардии и полиции.

Мужчину отправили на рентген, который показал большое количество подозрительных капсул в пищеварительном тракте. В больнице под наблюдением врачей он постепенно вывел из организма 109 пакетов с белым веществом. Экспертиза подтвердила, что внутри был кокаин общим весом 1,353 кг.

Правоохранители отметили, что такой способ перевозки крайне опасен: повреждение даже одной капсулы могло привести к тяжелой интоксикации организма.

Мужчину доставили в суд. Судья постановил заключить его под стражу на время расследования дела о контрабанде наркотиков.

Ранее мы писали о том, как "работа мечты" может обернуться тюрьмой для юных казахстанцев.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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