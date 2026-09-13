Сомнительный рекорд: мужчина провез в кишечнике больше килограмма кокса
Как пишет Oxu.Аz со ссылкой на BILD, пассажир прилетел на остров из бельгийского Шарлеруа.
Бельгийские правоохранители заранее предупредили испанских коллег, что мужчина может быть причастен к контрабанде наркотиков. После посадки самолета его задержали сотрудники таможни, Гражданской гвардии и полиции.
Мужчину отправили на рентген, который показал большое количество подозрительных капсул в пищеварительном тракте. В больнице под наблюдением врачей он постепенно вывел из организма 109 пакетов с белым веществом. Экспертиза подтвердила, что внутри был кокаин общим весом 1,353 кг.
Правоохранители отметили, что такой способ перевозки крайне опасен: повреждение даже одной капсулы могло привести к тяжелой интоксикации организма.
Мужчину доставили в суд. Судья постановил заключить его под стражу на время расследования дела о контрабанде наркотиков.
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