Несложная и с хорошей оплатой: "работа мечты" может обернуться тюрьмой для юных казахстанцев

В Казахстане идут попытки вовлечь молодежь в незаконную деятельность через объявления о вакансиях на несложную работу с хорошим заработком, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) 11 сентября 2026 года, предложения о легком и быстром заработке для молодежи на первый взгляд выглядят как обычные вакансии, но за привлекательным объявлением может скрываться попытка вовлечения в незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ.

"Молодым людям могут предлагать подработку в качестве курьера, сотрудника кинотеатра, флориста и под видом других легальных видов занятости. После отклика соискателю предлагают перейти по ссылке или продолжить общение в личных сообщениях, где уже поступает предложение заниматься так называемыми "доставками" и размещением запрещенных веществ", – сообщили в МВД.

Например, в полицию обратилась девушка, увидевшая в социальной сети объявление о работе проверяющим билеты в кинотеатре с неполной занятостью. Перейдя по ссылке, она столкнулась с предложением уже другого характера – заработать на выполнении незаконных поручений. Девушка отказалась и сообщила об этом в полицию.

"По данному факту проведена проверка, выявленный канал заблокирован, проводится дальнейшая проверка информации". МВД

В ведомстве предупредили, что преступники намеренно используют формулировки о "небольшом объеме работы". Например, выполнить всего одну-две доставки в день за высокое вознаграждение.

"Таким образом они пытаются создать впечатление, что это простой и безопасный способ заработка. Полиция предупреждает: предложение спрятать, передать или доставить неизвестный сверток за деньги – это не подработка, а возможная попытка вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Участие в таких действиях может повлечь уголовную ответственность", – обратились в МВД.

Полиция призвала молодых людей внимательно относиться к подобным предложениям, не переходить по сомнительным ссылкам, не соглашаться на неизвестные "доставки" и не передавать посторонним лицам свои данные.

Родителям также рекомендуют разговаривать с подростками и молодыми людьми о рисках подобных предложений и объяснять, что обещание легких денег может иметь серьезные последствия. Если предложение о заработке вызывает сомнения, лучше отказаться от него и сообщить об этом в полицию на пульт "102".

Похожий случай произошел в Алматы. Правда, подзаработать курьером, да еще и криптовалюту, решила взрослая женщина. Но ее поймали во время перевозки партии наркотика.