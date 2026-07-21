55 лесных пожаров за один день: что натворила гроза в Казахстане
Фото: pexels
20 июля 2026 года грозовой фронт стал причиной сразу 55 лесных пожаров на территории государственного лесного фонда Казахстана. Все возгорания возникли из-за ударов молний, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов, больше всего очагов зафиксировали в государственном лесном природном резервате "Семей орманы" – 41 пожар.
Еще девять возгораний произошли в "Ертіс орманы", три – в Восточно-Казахстанской области, по одному – в Наурзумском государственном природном заповеднике и государственном национальном природном парке "Баянаул".
В профильном ведомстве напомнили, что один грозовой фронт способен одновременно вызвать десятки очагов возгорания.
В Алматы утром 21 июля 2026 года вспыхнул крупный пожар. По словам очевидцев, густой столб черного дыма был виден из разных районов города.
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