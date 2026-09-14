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Брат услышал крики: фермер погиб после нападения леопарда

леопард убил человека, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 18:38 Фото: magnific
Житель индийской деревни Шембавне 50-летний Санджай Дхондиба Панкар погиб после нападения леопарда, сообщает Zakon.kz.

В тот день Санджай вместе с братом Балу вывел скот на выпас. Примерно в километре от деревни мужчины разошлись в разные стороны. Спустя некоторое время Балу услышал крики брата и поспешил на помощь. Об этом сообщает Times of India.

Прибежав на место, он обнаружил Санджая, на которого напал леопард. По предварительной версии, хищник набросился на фермера, скрываясь в кустах. Балу вместе с другими жителями деревни доставил пострадавшего в больницу. Однако врачи не смогли спасти мужчину – он скончался от полученных травм.

У Санджая остались жена, две дочери и сын.

Ранее мы сообщали, что ребенок чудом выжил после нападения аллигатора в США.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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