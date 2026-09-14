Завораживающее зрелище: гигантскую стаю скатов сняли у берегов Флориды

У побережья Флориды сняли на видео огромное скопление скатов-орляков, которые начали сезонную миграцию. Кадры были сделаны с воздуха в Мексиканском заливе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox weather, скаты-орляки известны тем, что совершают длительные миграции большими группами. Летом они держатся в более прохладных водах, а с понижением температуры перемещаются к теплому побережью Центральной Флориды.

Несмотря на наличие ядовитого шипа, эти скаты считаются пугливыми и неагрессивными. Во время поиска пищи они используют электрорецепцию, чтобы обнаруживать добычу, спрятавшуюся на морском дне.

Большие стаи скатов во время кормления поднимают со дна облака ила, однако увидеть это с высоты – редкое и впечатляющее зрелище.

🌊 GREAT MIGRATION: Hundreds of cownose rays were spotted moving through the crystal-clear ocean in the Gulf of America as they shimmered in the sunlight. Have you ever seen such an amazing and beautiful sight? Share your videos with us at https://t.co/BOpt6ndYPi and join the… pic.twitter.com/rkwdkVkvfM — FOX Weather (@foxweather) September 11, 2026

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