Нетрезвая пенсионерка насмерть забила мужа металлической лестницей и тростью

В Ростовской области (Россия) 68-летняя пенсионерка поссорилась с мужем и избила его тростью и металлической лестницей. Мужчина получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, инцидент зафиксировали в поселке Матвеев-Курган. Супруги вместе распивали алкоголь и вдруг поссорились.

В порыве гнева женщина взялась за деревянную трость и несколько раз ударила мужа по голове. После этого она избила пострадавшего металлической лестницей.

Спасти мужчину не удалось.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело, она заключена под стражу. Ей назначена психиатрическая экспертиза, фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что армянка дала пощечину мужу и была депортирована из США.