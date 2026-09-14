Нетрезвая пенсионерка насмерть забила мужа металлической лестницей и тростью
Фото: unsplash
В Ростовской области (Россия) 68-летняя пенсионерка поссорилась с мужем и избила его тростью и металлической лестницей. Мужчина получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Газета.ru, инцидент зафиксировали в поселке Матвеев-Курган. Супруги вместе распивали алкоголь и вдруг поссорились.
В порыве гнева женщина взялась за деревянную трость и несколько раз ударила мужа по голове. После этого она избила пострадавшего металлической лестницей.
Спасти мужчину не удалось.
В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело, она заключена под стражу. Ей назначена психиатрическая экспертиза, фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что армянка дала пощечину мужу и была депортирована из США.
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