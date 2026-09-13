Армянка дала пощечину мужу и была депортирована из США

Туристка из Армении провела почти три месяца в иммиграционном центре США и была депортирована после ссоры с мужем в ресторане Лас-Вегаса. При этом прокуратура отказалась возбуждать против нее дело о домашнем насилии, сообщает Zakon.kz.

28-летнюю Арпине Мисакян задержали 6 апреля в отеле Encore Las Vegas. Вместе с семьей она приехала из Южной Калифорнии и остановилась в Bellagio, а вечером отправилась на ужин в The Buffet at Wynn.

По данным полиции, во время ссоры из-за телефона Мисакян ударила мужа по лицу. Этот момент попал на камеры наблюдения отеля. Сотрудники Wynn вызвали полицию, после чего женщину задержали по подозрению в домашнем насилии, пишет 8 News Now.

Сама Мисакян пожаловалась на высокое давление и затрудненное дыхание, поэтому из отеля ее увезли на носилках и доставили в больницу. Позже она оказалась в распоряжении Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

Муж женщины Карен Арутюнян объяснял полицейским, что речь идет о семейной ссоре, и неоднократно пытался добиться ее освобождения. Однако в полиции сослались на законодательство Невады, предусматривающее задержание при подобных обвинениях.

Впоследствии прокуратура округа Кларк отказалась возбуждать дело о домашнем насилии. Несмотря на это, Мисакян осталась под стражей ICE. На тот момент, по данным СМИ, ее заявление о предоставлении убежища в США еще находилось на рассмотрении.

Сначала женщину содержали в центре в Хендерсоне, затем перевели в иммиграционный центр в Аделанто. В ICE заявили, что Мисакян согласилась на добровольный выезд. 4 июля ее депортировали в Армению – почти через три месяца после задержания.

Полиция Лас-Вегаса пояснила, что в соответствии с действующими правилами уведомляет ICE, если иностранца задерживают по ряду обвинений, в том числе связанных с домашним насилием.

Ранее Трамп впервые за карьеру изменил свою прическу.