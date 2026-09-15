Туриста из Франции задержали в аэропорту за отсутствие чувства юмора

В международном аэропорту Манилы (Филиппины) задержали 58-летнего гражданина Франции. Во время регистрации на рейс он пошутил, что в его рюкзаке находятся оружие и бомба, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, это произошло в терминале 2 аэропорта имени Ниноя Акино. Мужчина собирался в Себу. Сотрудник авиакомпании попросил его поставить рюкзак на весы и уточнил, что находится внутри.

По данным следствия, пассажир ответил, что в его клади "пистолет и бомба". После этого в аэропорту сразу задействовали протоколы безопасности.

На место приехали сотрудники авиационной полиции, службы безопасности аэропорта и специалисты по взрывным устройствам. Рюкзак и прилегающую территорию тщательно проверили.

Взрывчатых веществ, оружия и зажигательных устройств не нашли. Несмотря на это, мужчину задержали за нарушение филиппинского закона, запрещающего шутки и ложные заявления о бомбах.

Сейчас он находится под стражей полиции аэропорта.

Ранее стало известно, что казахстанка пришла в аэропорт с патроном в сумке и пыталась вылететь в другой город.