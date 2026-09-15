Женщина наняла "киллера" в Tinder для убийства экс-возлюбленного

В США 28-летняя жительница Нью-Джерси пыталась заказать убийство своего бывшего возлюбленного – полицейского и его 19-летней дочери. За "киллера" она собиралась заплатить 12 тысяч долларов, но мужчина оказался тайным осведомителем полиции, передает Zakon.kz.

Как сообщает People, история начала разворачиваться в марте 2025 года. После расставания с полицейским, с которым она познакомилась, работая его парикмахером, девушка решила свести счеты с экс-бойфрендом и его семейством.

Через Tinder она познакомилась с мужчиной и предложила ему 12 тысяч долларов (около 5,8 млн тенге) за устранение двух человек.

"В течение нескольких дней они активно переписывались и созванивались, обговаривая детали преступления. В начале апреля состоялась очередная встреча на парковке у магазина в Глостер-Тауншип, где обвиняемая передала "киллеру" задаток в размере 500 долларов (около 242 тыс. тенге) наличными", – говорится в сообщении.

Сразу после передачи денег девушку жестко задержал спецназ местной полиции. Подозреваемой Жаклин Д. Дииорио предъявили обвинения по двум эпизодам организации убийства по найму.

Правоохранители выяснили, что пара окончательно рассталась 6 марта 2025 года, а за полгода до этого Дииорио даже подавала заявление на временный защитный ордер против полицейского, но позже забрала его.

Федеральные прокуроры объявили об окончательном обвинении в сентябре. Согласно законодательству США, за организацию заказных убийств 28-летней американке грозит до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, суд намеревается конфисковать имущество и деньги, использованные при подготовке преступления, включая изъятый задаток.

10 сентября стало известно, что житель Шымкента до смерти избил 65-летнего соседа.