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Мир

Мужчина объединился с родными экс-возлюбленной и похитил ее из-за безумного повода

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 00:47 Фото: unsplash
В Румынии 32-летнюю женщину похитили родственники, которые были против ее отношений с нынешним партнером. Среди подозреваемых оказались ее сестра, зять и бывший возлюбленный, сообщает Zakon.kz.

Издание News.ro пишет, что в похищении участвовали пять человек в возрасте от 19 до 50 лет. Как выяснили следователи, среди нападавших были родная сестра жертвы, ее зять и бывший возлюбленный.

Инцидент произошел вечером 7 сентября 2026 года возле одного из ресторанов. Женщина находилась там вместе со своим новым сожителем, когда к ним подошла группа агрессивно настроенных родственников.

"В ходе расследования было установлено, что пять человек силой заставили сесть в автомобиль, после чего уехали в неизвестном направлении", – сообщили в полиции детали инцидента.

Свидетели происшествия незамедлительно вызвали полицию и вскоре оперативникам удалось обнаружить разыскиваемую машину.

В салоне авто полицейские нашли напуганную пленницу и пятерых похитителей – четырех мужчин и одну женщину. Всех участников нападения задержали на месте.

Как уточнили в полиции, причиной преступления стало категорическое несогласие родственников с выбором нового партнера женщины. Всех пятерых фигурантов сначала поместили в изолятор на 24 часа, а затем суд принял решение об их аресте сроком на 30 суток.

Ранее сообщалось, что россиянка схватила ребенка в парке и скрылась с ним в толпе.

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Канат Болысбек
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