В канадской провинции Манитоба полиция и служба охраны природы расследуют гибель 21-летнего лесоруба Мозеса Кампо, растерзанного диким зверем. Мать погибшего уверена, что на сына напал медведь, и обвиняет власти в халатности и медлительности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CTV News, трагедия произошла 9 сентября в общине Сапотавеяк-Кри-Нейшн. Тело молодого человека на дороге обнаружили две проезжавшие мимо женщины. По словам матери погибшего, парень возвращался с поминок своего двоюродного брата.

Свидетельницы пытались оказать пострадавшему первую помощь и закрыть серьезные раны на животе и бедрах, однако травмы оказались слишком тяжелыми, и полтора часа спустя юноша скончался. Скорая помощь приехала лишь спустя два часа после вызова.

Изначально полиция расследовала дело как убийство, вызвав специалистов по тяжелым преступлениям, но позже судебно-медицинская экспертиза подтвердила: причиной смерти стала атака дикого зверя. Мать погибшего Пола Кампо сразу усомнилась в версии криминала.

"На его лице не было ни синяков, ни разбитых губ, ни крови из носа – только одна глубокая царапина на брови. Я сразу поняла, что его убил не человек", – рассказала Пола Кампо.

Семья погибшего уверена, что на него напала медведица, защищавшая детеныша. По словам матери, парень работал лесорубом и обладал огромной физической силой, однако даже это его не спасло.

Женщина раскритиковала службу охраны природы за медлительность: чиновники не спешат ставить ловушки, хотя хищники регулярно приходят к домам. Из-за бездействия властей жители общины сами взялись за безопасность – они организовали ночные патрули на квадроциклах и готовятся самостоятельно ставить капканы.

В профильном ведомстве заявили, что участвуют в расследовании, но версию с медведем уже исключили. Поиски животного продолжаются, а похороны Мозеса Кампо пройдут в конце месяца.

11 июля 2026 года стало известно о рекордном за последние годы нашествии бурых медведей в Восточной Финляндии. Службы реагирования контролируют ситуацию на пределе возможностей.