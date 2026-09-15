Притворился пилотом и сбежал: наркокурьера объявили в международный розыск

Стамбульская полиция разыскивает мужчину, который надел форму пилота и скрылся после обнаружения в багаже наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет турецкое издание DHA, у пассажиров, прибывших 13 сентября 2026 года из Мексики, в багаже обнаружили более 26 кг кокаина. Изучив записи с камер наблюдения, сотрудники таможни установили других возможных участников схемы.

Один из подозреваемых вышел из аэропорта в форме пилота и впоследствии покинул Турцию. Его объявили в международный розыск. Другой подозреваемый передал чемодан с 25 кг наркотиков гражданину Мексики и скрылся.

Общая стоимость изъятых веществ оценивается примерно в 206 млн турецких лир (1 млрд 897 млн тенге). В рамках расследования двое подозреваемых были задержаны. Расследование продолжается.

А в Испании мужчина провез в кишечнике больше килограмма кокса. Мужчину отправили на рентген, который показал большое количество подозрительных капсул в пищеварительном тракте. В больнице под наблюдением врачей он постепенно вывел из организма 109 пакетов с белым веществом

