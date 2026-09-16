Невероятный пивной "цунами" обрушился на улицы Лондона, убив 8 человек

Осенью 1814 года миллион литров пива вылился в один из самых густонаселенных районов Лондона. Эта невероятная катастрофа повредила дома, смыла людей и унесла восемь жизней. Трагедия, известная как Лондонское пивное наводнение, началась с одного неисправного резервуара, сообщает Zakon.kz.

Это случилось 17 октября в районе Сент-Джайлс, в то время это был один из самых бедных и густонаселенных районов города: лабиринт узких улочек с многоквартирными домами. Там располагалась пивоварня "Хорсшу", одна из крупнейших пивоварен Лондона. Компания была известна своим темным портером, который она производила в огромных количествах.

Один из гигантских деревянных резервуаров пивоварни высотой более шести метров был скреплен огромными железными шинами. В тот день одна из этих шин лопнула. Сначала рабочие не придали этому большого значения, так как подобное случалось и раньше. Но в этот раз резервуар лопнул целиком менее чем через час, пишет Hamuesgyeman.

В итоге более 1,2 миллиона литров пива вылилось из резервуара с огромной силой. Жидкость обрушила одну из стен пивоварни и повредила другие резервуары. Поток пива хлынул на улицы Сент-Джайлса. Волна обрушилась на узкие переулки и окружающие здания. Огромная сила потока повредила или обрушила несколько домов, и многие жители оказались заблокированы под завалами. Одной из жертв трагедии стала Мэри Банфилд с маленькой дочерью, которые пили чай дома. Неподалеку от них собравшиеся на поминки ребенка были затоплены водой, смешанной с пивом. В общей сложности в результате катастрофы погибли восемь человек.

История Лондонского пивного потопа на протяжении десятилетий окутана множеством причудливых подробностей и легенд. Согласно сообщениям, после катастрофы люди пытались собрать пиво с помощью кувшинов. Также ходили слухи, что некоторые пили портер прямо с улицы, и в результате девятый человек умер от отравления алкоголем. Но это лишь легенда и ее нельзя считать доказанным фактом.

После трагедии возник вопрос о том, кто несет ответственность за гибель восьми человек и огромный финансовый ущерб. Расследование квалифицировало инцидент как чрезвычайную случайность, и пивоварня не была обязана выплачивать компенсацию семьям жертв. Компания также понесла серьезный финансовый ущерб из-за потерянного пива. Однако ей удалось вернуть часть уже уплаченного акцизного налога на пиво, что помогло компании пережить катастрофу.

Пивоварня в итоге проработала более века, закрывшись в 1921 году. Сейчас на ее месте находится лондонский театр "Dominion Theatre".

Лондонский пивной потоп, произошедший более 200 лет назад, стал одной из самых странных катастроф в истории британской столицы.

13 августа 2026 года в самолете Delta во время полета из туалета внезапно хлынула вода. Оказалось, что он сломался. Борт вынужденно изменил маршрут и сел в Лондоне.