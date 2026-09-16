#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
447.88
516.58
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
447.88
516.58
5.29
Мир

Невероятный пивной "цунами" обрушился на улицы Лондона, убив 8 человек

Лондон, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 12:43 Фото: pexels
Осенью 1814 года миллион литров пива вылился в один из самых густонаселенных районов Лондона. Эта невероятная катастрофа повредила дома, смыла людей и унесла восемь жизней. Трагедия, известная как Лондонское пивное наводнение, началась с одного неисправного резервуара, сообщает Zakon.kz.

Это случилось 17 октября в районе Сент-Джайлс, в то время это был один из самых бедных и густонаселенных районов города: лабиринт узких улочек с многоквартирными домами. Там располагалась пивоварня "Хорсшу", одна из крупнейших пивоварен Лондона. Компания была известна своим темным портером, который она производила в огромных количествах.

Один из гигантских деревянных резервуаров пивоварни высотой более шести метров был скреплен огромными железными шинами. В тот день одна из этих шин лопнула. Сначала рабочие не придали этому большого значения, так как подобное случалось и раньше. Но в этот раз резервуар лопнул целиком менее чем через час, пишет Hamuesgyeman.

В итоге более 1,2 миллиона литров пива вылилось из резервуара с огромной силой. Жидкость обрушила одну из стен пивоварни и повредила другие резервуары. Поток пива хлынул на улицы Сент-Джайлса. Волна обрушилась на узкие переулки и окружающие здания. Огромная сила потока повредила или обрушила несколько домов, и многие жители оказались заблокированы под завалами. Одной из жертв трагедии стала Мэри Банфилд с маленькой дочерью, которые пили чай дома. Неподалеку от них собравшиеся на поминки ребенка были затоплены водой, смешанной с пивом. В общей сложности в результате катастрофы погибли восемь человек.

История Лондонского пивного потопа на протяжении десятилетий окутана множеством причудливых подробностей и легенд. Согласно сообщениям, после катастрофы люди пытались собрать пиво с помощью кувшинов. Также ходили слухи, что некоторые пили портер прямо с улицы, и в результате девятый человек умер от отравления алкоголем. Но это лишь легенда и ее нельзя считать доказанным фактом.

После трагедии возник вопрос о том, кто несет ответственность за гибель восьми человек и огромный финансовый ущерб. Расследование квалифицировало инцидент как чрезвычайную случайность, и пивоварня не была обязана выплачивать компенсацию семьям жертв. Компания также понесла серьезный финансовый ущерб из-за потерянного пива. Однако ей удалось вернуть часть уже уплаченного акцизного налога на пиво, что помогло компании пережить катастрофу.

Пивоварня в итоге проработала более века, закрывшись в 1921 году. Сейчас на ее месте находится лондонский театр "Dominion Theatre".

Лондонский пивной потоп, произошедший более 200 лет назад, стал одной из самых странных катастроф в истории британской столицы.

13 августа 2026 года в самолете Delta во время полета из туалета внезапно хлынула вода. Оказалось, что он сломался. Борт вынужденно изменил маршрут и сел в Лондоне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Графика, технологии
08:55, 18 мая 2026
Землю может накрыть аномалия, унесшая жизни миллионов людей
конь, хозяин
13:29, Сегодня
890 кг против 50 сантиметров: как выглядят новые рекордсмены Книги Гиннесса среди лошадей
Лондон
12:43, Сегодня
Невероятный пивной "цунами" обрушился на улицы Лондона, убив 8 человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина на церемонии вручения награды US Open
13:02, Сегодня
Теннис или ММА? Елена Рыбакина примерила роскошный чемпионский пояс в Нью-Йорке
Казахстанский &quot;вольник&quot; - один из фаворитов предстоящего ЧМ
12:42, Сегодня
Казахстан назвал состав на чемпионат мира по вольной борьбе
Мейирим Нурсултанов
12:28, Сегодня
"Он не проблема для меня": Нурсултанов сделал заявление перед титульным боем с Рамосом
Четыре спортсмена сборной Казахстана выступят на German Open G1
12:12, Сегодня
Четыре таеквондиста сборной Казахстана выступят на German Open G1
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: