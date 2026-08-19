Самолет экстренно сел из-за протечки туалета

Неисправный туалет заставил самолет Delta изменить маршрут и сесть в Лондоне. Пассажиры провели в пути 20 часов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines был вынужден совершить незапланированную посадку в Лондоне после того, как в салоне начала распространяться вода из неисправного туалета.

Инцидент произошел 13 августа 2026 год во время трансатлантического рейса из Парижа в Сиэтл. По данным издания, пассажиры заметили, что из туалета в салон начала вытекать жидкость.

Как рассказали очевидцы, у воды был неприятный запах. Бортпроводникам пришлось использовать одеяла, чтобы попытаться ограничить распространение жидкости по салону. В итоге экипаж принял решение изменить маршрут и совершить посадку в Лондоне.

После устранения проблемы самолет продолжил полет в Сиэтл.

"В результате путешествие, которое обычно занимает около 10 часов, значительно увеличилось. По данным издания, пассажиры прибыли в пункт назначения примерно через 20 часов после вылета из Парижа", – отмечается в информации.

Технические неисправности туалетов уже становились причиной незапланированных посадок пассажирских самолетов. Известны случаи, когда из-за переполнения или поломки туалетной системы вода распространялась по проходу салона, вынуждая экипаж менять маршрут.

При этом обычная неисправность туалета сама по себе не означает угрозы безопасности полета: решение о посадке в другом аэропорту экипаж принимает исходя из характера неисправности, ее влияния на салон и возможности безопасно продолжать рейс.

Ранее стало известно об авиаинциденте, когда пассажира вытянуло из окна самолета в Германии.