Отец хладнокровно избил двухлетнего сына, отправив его в кому

Житель Рубцовска (Россия) причинил тяжкие травмы двухлетнему сыну. Инцидент произошел 13 сентября в доме семьи, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, по версии следствия, 28-летний мужчина, недовольный плачем ребенка, с силой бросил мальчика на пол и нанес несколько ударов ногами по голове.

С тяжелыми травмами пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где он впал в кому.

В отношении его родителя возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Стоит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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