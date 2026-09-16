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Мир

Отец хладнокровно избил мальчика, отправив его в кому

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 03:30 Фото: unsplash
Житель Рубцовска (Россия) причинил тяжкие травмы двухлетнему сыну. Инцидент произошел 13 сентября в доме семьи, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, по версии следствия, 28-летний мужчина, недовольный плачем ребенка, с силой бросил мальчика на пол и нанес несколько ударов ногами по голове.

С тяжелыми травмами пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где он впал в кому.

В отношении его родителя возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Стоит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы писали о том, что нетрезвая пенсионерка насмерть забила мужа металлической лестницей и тростью.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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