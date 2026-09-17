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Мир

Десятки человек в Судане оказались погребены вместе с золотом

Богатство, золото, сокровища, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 06:19 Фото: magnific
На юге Судана обрушился золотоносный рудник. Спасательные операции проводились всю ночь 16 сентября. По словам одного из работников, из-под завалов на тот момент извлекли не менее 60 тел, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP), все началось во вторник, 15 сентября, на шахте Аль-Зараа, неподалеку от города Эль-Нахуд в Западном Кордофане.

Порода внезапно пошла вниз, заваливая проходы один за другим.

К утру следующего дня спасатели смогли поднять на поверхность тела 60 погибших. Работа не прекращалась всю ночь, люди копали голыми руками, рискуя оказаться под новым обвалом.

Один из выживших, Хайр аль-Сайед Джабара, признался журналистам, что никто не знает точно, сколько еще человек осталось внизу.

Он сам участвовал в ночной операции вместе с другими шахтерами, вытаскивая товарищей из пыльного каменного плена. По его словам, на месте царила паника, слышались крики и стоны, а над рудником стоял запах пыли и сырой породы.

Есть опасения, что горняки остаются под завалами без шансов выбраться самостоятельно.

Ранее мы писали, что Китай превратил подземные соляные шахты в гигантский суперпауэрбанк.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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