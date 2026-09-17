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Мир

Наблюдала за дельфинами, увидела акулу: туристка получила серьезные травмы на популярном курорте

Вода, океан, дельфины, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 07:20 Фото: pexels
14 сентября 37-летняя австралийка получила травмы во время экскурсии по наблюдению за дельфинами у берегов Северного Бимини на Багамах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, во время этой экскурсии на женщину напала акула.

По данным властей, после получения серьезных травм правой лодыжки ее доставили вертолетом в Нью-Провиденс для дальнейшего лечения.

На Багамских островах обитает около 40 видов акул, в том числе большие молотоголовые акулы, океанические белоперые акулы и бычьи акулы.

Согласно сообщению издания, наиболее распространенным видом на Багамах являются карибские рифовые акулы, которые могут весить около 70 килограммов и достигать около девяти метров в длину.

Ранее сообщалось, что подростки проникли в зоопарк в Австралии и напали на крокодила.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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