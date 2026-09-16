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Блины с идеальными пропорциями: простой и беспроигрышный рецепт

Блины, посуда, рецепт, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 04:30 Фото: pixabay
Блины считаются одним из самых капризных и непостоянных блюд. Даже если готовить их по одному рецепту, итог может быть разным: тесто то прилипает, то становится резиновыми, сообщает Zakon.kz.

Кулинары, находящиеся в поисках идеальных пропорций, придумали рецепт "3 стакана", который считается той самой золотой серединой.

Изделия по этому рецепту получаются идеальными с первого раза. Вкусные ажурные блины называются так, поскольку для них берется равный объем молока, воды и муки.

Ингредиенты:

  • стакан молока;
  • стакан воды;
  • стакан муки;
  • три яйца;
  • три чайные ложки сахара;
  • три столовые ложки подсолнечного масла;
  • щепотка соли.

Слово "стакан" в этом рецепте условное. Вы также можете взять небольшие чашки или кружки. Главное, чтобы основные ингредиенты отмерялись одинаковой посуды.

Чтобы сделать идеальные блины, нужно заранее достать из холодильника яйца и молоко. Ингредиенты лучше соединяются, если имеют комнатную температуру.

  • Яйца взбейте до однородного состояния с солью и сахаром.
  • Воду вскипятите.
  • Соедините яичную смесь, молоко и муку.
  • Перемешайте венчиком, разбивая все мелкие комочки.
  • Затем тонкой струей влейте кипяток и снова взбейте. Горячая вода частично "заваривает" тесто, благодаря чему блинчики становятся плотными и не рвутся.
  • Последним вмешайте масло.

Перед жаркой очень желательно дать тесту постоять полчаса при комнатной температуре.

Благодаря такому трюку клейковина в муке набухает, становясь эластичной. Готовые изделия хорошо сохраняют форму и легко переворачиваются.

Жарьте блины с кипятком по две минуты с каждой стороны. Готовые изделия рекомендуется накрыть пленкой или крышкой кастрюли, чтобы не обветрились.

Готовить идеальные блины на молоке рекомендуется на специальной блинной сковороде с широкими бортами. Перед первым и каждым пятым изделием смазывайте поверхность небольшим количеством масла.

Ранее мы предлагали другой кулинарный рецепт: сливовый мармелад, как раньше: получается ароматным и хранится месяцами.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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