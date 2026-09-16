Блины с идеальными пропорциями: простой и беспроигрышный рецепт

Блины считаются одним из самых капризных и непостоянных блюд. Даже если готовить их по одному рецепту, итог может быть разным: тесто то прилипает, то становится резиновыми, сообщает Zakon.kz.

Кулинары, находящиеся в поисках идеальных пропорций, придумали рецепт "3 стакана", который считается той самой золотой серединой.

Изделия по этому рецепту получаются идеальными с первого раза. Вкусные ажурные блины называются так, поскольку для них берется равный объем молока, воды и муки.

Ингредиенты:

стакан молока;

стакан воды;

стакан муки;

три яйца;

три чайные ложки сахара;

три столовые ложки подсолнечного масла;

щепотка соли.

Слово "стакан" в этом рецепте условное. Вы также можете взять небольшие чашки или кружки. Главное, чтобы основные ингредиенты отмерялись одинаковой посуды.

Чтобы сделать идеальные блины, нужно заранее достать из холодильника яйца и молоко. Ингредиенты лучше соединяются, если имеют комнатную температуру.

Яйца взбейте до однородного состояния с солью и сахаром.

Воду вскипятите.

Соедините яичную смесь, молоко и муку.

Перемешайте венчиком, разбивая все мелкие комочки.

Затем тонкой струей влейте кипяток и снова взбейте. Горячая вода частично "заваривает" тесто, благодаря чему блинчики становятся плотными и не рвутся.

Последним вмешайте масло.

Перед жаркой очень желательно дать тесту постоять полчаса при комнатной температуре.

Благодаря такому трюку клейковина в муке набухает, становясь эластичной. Готовые изделия хорошо сохраняют форму и легко переворачиваются.

Жарьте блины с кипятком по две минуты с каждой стороны. Готовые изделия рекомендуется накрыть пленкой или крышкой кастрюли, чтобы не обветрились.

Готовить идеальные блины на молоке рекомендуется на специальной блинной сковороде с широкими бортами. Перед первым и каждым пятым изделием смазывайте поверхность небольшим количеством масла.

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