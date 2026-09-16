Блины с идеальными пропорциями: простой и беспроигрышный рецепт
Кулинары, находящиеся в поисках идеальных пропорций, придумали рецепт "3 стакана", который считается той самой золотой серединой.
Изделия по этому рецепту получаются идеальными с первого раза. Вкусные ажурные блины называются так, поскольку для них берется равный объем молока, воды и муки.
Ингредиенты:
- стакан молока;
- стакан воды;
- стакан муки;
- три яйца;
- три чайные ложки сахара;
- три столовые ложки подсолнечного масла;
- щепотка соли.
Слово "стакан" в этом рецепте условное. Вы также можете взять небольшие чашки или кружки. Главное, чтобы основные ингредиенты отмерялись одинаковой посуды.
Чтобы сделать идеальные блины, нужно заранее достать из холодильника яйца и молоко. Ингредиенты лучше соединяются, если имеют комнатную температуру.
- Яйца взбейте до однородного состояния с солью и сахаром.
- Воду вскипятите.
- Соедините яичную смесь, молоко и муку.
- Перемешайте венчиком, разбивая все мелкие комочки.
- Затем тонкой струей влейте кипяток и снова взбейте. Горячая вода частично "заваривает" тесто, благодаря чему блинчики становятся плотными и не рвутся.
- Последним вмешайте масло.
Перед жаркой очень желательно дать тесту постоять полчаса при комнатной температуре.
Благодаря такому трюку клейковина в муке набухает, становясь эластичной. Готовые изделия хорошо сохраняют форму и легко переворачиваются.
Жарьте блины с кипятком по две минуты с каждой стороны. Готовые изделия рекомендуется накрыть пленкой или крышкой кастрюли, чтобы не обветрились.
Готовить идеальные блины на молоке рекомендуется на специальной блинной сковороде с широкими бортами. Перед первым и каждым пятым изделием смазывайте поверхность небольшим количеством масла.
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