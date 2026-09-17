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Мир

Молодой казахстанец получил 16 лет в России за "авиакурьерство"

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 23:32 Фото: pexels
Гражданин Казахстана получил 16 лет колонии в России за контрабанду и попытку сбыта более четырех килограммов наркотиков из Таиланда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 17 сентября 2026 года издание "ТАСС", обвинительный приговор 23-летнему участнику ОПГ вынес Саратовский областной суд.

"Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет со штрафом 500 тыс. рублей (около 2,7 млн тенге). Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

По данным суда, желая быстро заработать, казахстанец вступил в международную ОПГ и согласился стать "авиакурьером-закладчиком". В феврале злоумышленник прилетел в Таиланд, где забрал чемодан с четырьмя килограммами наркотиков.

В марте наркокурьер успешно пересек таможенную границу ЕАЭС по маршруту Бангкок – Москва – Саратов. Он арендовал частный дом в Энгельсском районе Саратовской области, где расфасовывал запрещенные вещества для продажи через тайники.

Завершить задуманное мужчине не удалось: 14 апреля его задержала российская полиция. Суд признал казахстанца виновным в контрабанде наркотиков в составе ОПГ в особо крупном размере и покушении на их сбыт.

Ранее сообщалось, что казахстанец оказался на арестованном танкере в Индии. Инцидент прокомментировали в пресс-службе МИД РК.

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Канат Болысбек
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